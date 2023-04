‘NEMA TU NIKAKVOG ZADOVOLJSTVA!’ Majka primila odštetu zbog smrti sina (5): ‘Ne daj Bože nikome, najteži su mi blagdani’

Autor: Dnevno.hr

Mučna priča ovih dana je slomila srca mnogih.

Podsjećamo, petogodišnji dječak je preminuo nakon što je u Klinici za dječje bolesti Zagreb primio krvni pripravak zaražen bakterijom Escherichia coli.

Ubili su im dijete

Prema zapisniku Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku, sastavljenom nakon obdukcije, dječak se liječio u Klinici za dječje bolesti Zagreb zbog metastatskog meduloblastoma, jedne vrste tumora mozga.

“Nakon što je primio koncentrat filtriranih i ozračenih trombocita, dolazi do progresivnog pogoršanja općeg stanja. Naknadno je u hemokulturama, kao i u koncentratu trombocita koji je primio neposredno prije pogoršanja zdravstvenog stanja, izolirana E. coli. Vanjskim i unutarnjim pregledom, dodatnom patohistološkim analizama te temeljem podataka iz dostavljene medicinske dokumentacije utvrđeno je da je preminuo nasilnom smrću zbog septičkog šoka nakon jatrogeno uzrokovane infekcije”, navodi se u zapisniku.

Na koncu, četveročlanoj obitelji dosuđena je odšteta od milijun kuna (oko 138.000 eura) koju mora platiti Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu iz Zagreba. Osim toga, mora im podmiriti i oko 300.000 kuna (oko 40.000 eura) troškova postupka.

Na odštetu se obračunavaju kamate od lipnja 2018. godine. Postane li presuda pravomoćna, ukupna odšteta s kamatama mogla bi iznositi više od 1.5 milijuna kuna. Zavod za transfuzijsku medicinu vjerojatno će se žaliti na izrečenu nepravomoćnu presudu.

Nema tih novaca

Iako je stigla odšteta u novcu, jasno je niti da sav novac svijeta ne može nadoknaditi smrt petogodišnjeg djeteta.

U srijedu majka djeteta nije htjela komentirati nepravomoćnu presudu u kojoj stoji da obitelji mora biti isplaćeno milijun kuna, no izjavila je da ti novci ne mogu vratiti njezinog sina i da ne postoji nikakvo zadovoljstvo presuđenim.









“Uzeli su mi dijete iz ruku, nema tu nikakvog zadovoljstva. Nema tih novaca koji mogu ublažiti moju bol”, rekla je majka za Danas.hr.

“Najteži su mi blagdani, a pogotovo ovi uskrsni. Najteži period mi je to. On je preminuo na Cvjetnicu. A sada ta nepravomoćna presuda. Koliko god smo je očekivali, sad kad je tu, još mi je teže. Taman sam donekle našla mir uz Boga, a sad su me vratili na početak. Otvaraju se nanovo rane koje nikad nisu ni zacijelile niti će. Ne daj Bože nikome”, rekla je jecajući te dodala da će komentirati presudu tek kad bude pravomoćna. Tužba je podnesena još u lipnju 2018.