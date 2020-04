NEMA TEORIJA ZAVJERE: Evo kako Andrija prikuplja i pohranjuje vaše osobne podatke

Autor: dnevno

Andrija.ai, globalno prvi digitalni savjetnik za postupanje u slučajevima sumnje na zarazu koronavirusom, odlučio je stati na kraj teoretičarima zavjera i objavio je vlastitu Politiku privatnosti, piše Poslovni dnevnik.

U javnosti se posljednja tri dana kružile svakakve teorije o Andriji od toga da Vlada preko tog servisa želi pomoću umjetne inteligencije špijunirati građane, da želi tim servisom građane poticati da otkrivaju zdravstveno stanje svojih ukućana pa to toga da će se preko brojeva njihovih mobitela i podataka koje daju, navodno, određivati mjere samoizolacije.

Vlada je to demantirala, ali sad je otišla i korak dalje.

Andrija je prvi državni servis koji ima Politiku privatnosti, odnosno pravno obvezujući dokument koji definira kako se upravlja podacima na servisu Andrija.ai.

Upravo u tome leži odgovor zašto to nije objavljeno odmah. Naime, do sada Vlada na ovaj način nije provela niti jedno javno-privatno partnerstvo i stoga se niti nije susrela sa situacijom da mora objaviti za neki svoj servis Politiku privatnosti.

Andrija je, podsjetimo, nastao suradnjom Ministarstva zdravstva i četiri privatne tvrtke. Hrvatski AI startup Mindsmiths je u suradnji s epidemiološkim timom na čelu s Brankom Kolarićem izradio ekspertni sistem koji upravlja s Andrijom. Najveća hrvatska softverska tvrtka Infobip povezala je preko svoje globalne komunikacijske platforme Andriju i WhatsApp, kako bi on bio dostupan na najlakši način što većem broju korisnika, a hrvatska tvrtka Neos, koja je partner Oraclea, je s tom američkom tvrtkom učinila da Andrija iza sebe ima dovoljno robusnu tehnologiju da može bez problema čavrljati s četiri milijuna građana Hrvatske.

Mislav Malenica, direktor tvrtke Mindsmiths i predsjednik hrvatske udruge za umjetnu inteligenciju CroAI-ja kaže da se sada jasno vidi da voditelj obrade podataka, odnosno onaj s kim građani čavrljaju kad koriste Andriju, Ministarstvo zdravstva. Dodaje da pristup Andriji, osim ministarstva imaju i tvrtke koje su izradile i održavaju sam sustav. To su tvrtke Mindsmiths i Neos.

“Izvršitelji koji u ovom trenutku imaju pristup su tvrtka Mindsmiths koja osigurava da Andrija radi i tvrtka Neos koja priprema podatke za analizu u Ministarstvu zdravstva”, kaže Malenica.

Dodaje da je najosjetljiviji podatak koji Andrija prikuplja korisnikov broj mobitela. Međutim, taj se podatak, pojašnjava, prikuplja isključivo u svrhu komunikacije Andrije s korisnikom.

“Da bi Andrija mogao odgovoriti korisniku, poruku mu mora poslati na njegov broj telefona. Ako korisnik ne bude koristio Andriju više od tri mjeseca, broj telefona će biti obrisan jer će se smatrati da korisnik više nema potrebu za korištenjem Andrije”, kaže Malenica.

Pojašnjava i da Andrija ne zahtijeva informacije o zdravstvenom stanju korisnika ili članova njegovog kućanstva, a k tome ni ne pohranjuje niti prikuplja dodatne identifikatore na temelju kojih bi se mogli identificirati članovi kućanstva. Također, ako korisnik dobrovoljno podjeli svoju lokaciju s Andrijom ni pomoću tog podatka se ne ide u identifikaciju korisnika, primjerice potragu za njegovom kućnom adresom. Štoviše, smisao toga je, proizlazi iz Andrijine Politike privatnosti, da epidemiolozi mogu ocijeniti na kojem se području, primjerice Zagrebu, Splitu ili Lici, pojavljuju pojedini simptomi i koliko učestalo, jer im to može ukazati u kojem dijelu Hrvatske postoji mogućnost da bi moglo doći do razvoja novog žarišta ili jačanja postojećeg stanja.

Malenica kaže da Andrija kroz komunikaciju prikuplja podatke kao što su: opći podaci o kućanstvu, opći podaci o članovima kućanstva, uža lokaciju kućanstva, osobna mišljenja o svom zdravstvenom stanju. Ovo se sve događa na dobrovoljnoj bazi. Dohvaća se uža lokacija, jer stručnjacima koji se bave analizom ne treba velika preciznost, oni izračune rade na razini općina, ili na razini regija, a time se smanjuje i mogućnost za potencijalnom zlouporabom”, kaže Malenica.

Usto Politika privatnosti Andrija jasno definira da korisnici mogu zatražiti da se podaci o njima izbrišu.

Ako pak to ne učine, sustav nakon tri mjeseca identifikacijske podatke poput broja mobitela briše te anonimizira podatke tako da se iz njih više ne može nikakvom naknadnom obradom doći do identiteta korisnika. Riječ je o standardnoj praksi u cijelom nizu industrija, posebno u istraživanjima i do sada se ta praksa pokazala potpuno sigurna za korisnike. Tako podaci, koje su korisnici ostavili, više nisu osobni podaci već predstavljaju anonimizirani data-set, odnosno bazu podataka, o stanju u Hrvatskoj u vrijeme koronavirusa, a koji će epidemiolozima, primjerice, kasnije omogućiti da bolje analiziraju kako bolje upravljati pandemijom.

Andrija je poseban, jer država do ovog javno-privatnog partnerstva nije bila obvezna objavljivati Politike privatnosti koje reguliraju kako se odnosi prema osobnim podacima građana. Naime, država ima moć donošenja zakona, odnosno metodu sile da to nametne i bez privole građana.

Ovo je, dakle, prvi put da u jednom servisu, koji nudi država, građani imaju tu moć da sami odluče što će i kako sa svojim osobnim podacima.

Malenica iz tvrtke Mindsmiths za kraj stoga i naglašava da je korištenja Andrije dobrovoljno, uz privolu korisnika, i da mu je smisao da kroz njega građani pomognu epidemiolozima u borbi protiv koronavirusa u Hrvatskoj.

Smatra da je hrvatska Vlada pokazala veliku hrabrost, jer ovo je trenutačno jedini digitalni savjetnik na svijetu koji građanima daje personalizirani savjet i omogućuje im da s bilo koje lokacije brzo i jednostavno prođu kroz proceduru kroz koju bi inače morali proći s liječnicima kada bi izrazili sumnju da imaju koronavirus.