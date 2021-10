‘NEMA RAZLOGA ZA PANIKU’ Imunolog o novom delta plus soju: ‘Ne vjerujem da će biti nešto posebno teža klinička slika’

Autor: Mia Peretić

Nakon delta soja, koji trenutno dominira svijetom, sve više se govori o novoj delta plus varijanti virusa koja je zasad sve češća u Velikoj Britaniji, a zabilježeni su i prvo slučajevi u Europskoj uniji.

U Hrvatskoj zasad ta varijanta covida-19 nije otkrivena.

Imunolog Zlatko Trobonjača otkrio je što se zasad o tome zna.

“Treba znati da delta varijanta ima preko 50 podvarijanti, sve one imaju tipične mutacije koje nalazimo u delta virusu, ali postoje i dodatne mutacije koje ih onda svrstavaju u podvarijante. Takav soj je AY.4.2 koja se i nazvala kao delta plus jer ima dvije dodatne mutacije u proteinu šiljka. S te dvije mutacije čini se da se virus nešto brže širi, a to se zaključilo u Engleskoj budući da od kraja lipnja kada je otkriven pa do sada od svih izolata on obuhvaća oko 10 posto, ali se vidi taj trend porasta”, rekao je Trobonjača u Dnevniku HRT-a.

Dodaje, delta plus soj je otkriven i u Danskoj, SAD-u i Izraelu, no moguće je da se nalazi i u drugim zemljama.

‘Ne vjerujem da će biti nešto posebno teža klinička slika’

Smatra kako je zasad prerano govoriti o kliničkoj slici.

“Ne vjerujem da će to biti nešto posebno teža klinička slika u odnosu na izvornu delta-varijantu. Nema razloga za paniku, ali treba to pratiti i vidjet ćemo što će se dalje događati”, rekao je Trobonjača.

‘Imunoevazivnost nije toliko značajna kao u drugim varijantama’

Važno je i pitanje kako potencijalna zaraza delta plus varijantom može djelovati na one koji su se cijepili ili preboljeli virus.









“Znamo da je originalna delta varijanta donekle imunoevazivna, a to znači da može izbjegavati postojeću imunost koju je čovjek stekao. Ta imunoevazivnost nije toliko značajna kao u drugim varijantama Sars-Cov-2 virusa, primjerice u beta koji je najviše imunoevazivan, ovdje je na razini 20-ak posto što znači ako imate antitijela da vas cirka 80 posto tih antitijela štiti, a 20 posto ne. To znamo i po cijepljenima, da se daleko više cijepljenih može inficirati s delta varijantom nego što to može s prijašnjim varijantama”, rekao je Trobonjača.