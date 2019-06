NEMA POTEŠKOĆA U PROMETU Knin slavi Dan grada, bit će prekinut promet, evo gdje

Zbog oštećenja kolnika, na državnoj cesti DC47 Jasenovac-Hrvatska Dubica zabrana je prometa za vozila iznad 15 tona.

Grad Knin obilježava svečano Dan Grada – 13. lipnja – za vrijeme održavanja proslave od 19 do 23 sata privremeno će se prekinuti promet na dionici državne ceste DC33 u smjeru prema Drnišu i to na potezu od raskrižja Jelenine s Tuđmanovom do skretanja na Pavilnovićevu ulicu. Obilasci: za osobna vozila – Krešimirova i Uskočka, a za teretna vozila i autobuse obilazak je preko Biskupije.

U prometu je svakodnevno veliki broj biciklista, mopedista i motociklista. Vozače ostalih vozila upozoravamo da prilikom uključivanja u promet, prestrojavanja, pretjecanja, obilaženja, polukružnog okretanja ili skretanja pripaze upravo na ovu kategoriju sudionika u prometu te im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima. Bicikliste, mopediste i motocikliste također podsjećamo da poštuju prometne propise i ograničenja brzine.