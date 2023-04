NEMA POLICAJACA KOJI BI OVO ODOBRILI! Rasulo i panika: Navala stranaca na Hrvatsku, MUP je posve nespreman za ono što stiže

Autor: Mirko Jozić/7dnevno

Da je turistička sezona žila kucavica hrvatskog proračuna, nerijetko se ističe, posebno u posljednje vrijeme nakon pandemije koronavirusa, kada smo spoznali koliko manjak turista može biti opasan za punjenje proračuna. Za svaku sezonu valja se pravodobno i adekvatno pripremiti jer je dobra priprema svojevrsni vjesnik dobre sezone u ljetnim mjesecima.

Nije tajna da je u Hrvatskoj posljednjih godina u pogledu pripreme za turističku sezonu velika prepreka manjak sposobne radne snage, no izgleda da, bez obzira na to što su vlasti u Hrvatskoj upoznate s tom problematikom, na njezinu rješavanju ne rade onako kako bi trebali.

Brački primjer

Naime, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i ravnatelj policije Nikola Milina nisu pripremili sustav MUP-a za turističku predsezonu, što je posebno vidljivo u malim mjestima diljem Dalmacije. U lokalnim policijskim postajama trenutno rade na izdavanju radnih dozvola za strance kako bi se njima kompenzirao manjak domaće radne snage, ali kako nema dovoljno radnika u turizmu, tako kadrova nedostaje i u policijskim postajama, zbog čega ova procedura debelo kasni. Vidljivo je to na primjeru policijske postaje u Supetru na Braču, gdje na izdavanju dozvola za strance radi samo jedna policijska djelatnica. Ne treba naglašivati koliko je otok Brač, kojem je administrativno središte Supetar, turistički atraktivan i posjećen i u predsezoni i u samoj sezoni, za koju se već trebalo početi pripremati osiguravanjem radne snage onima koji od zarade u ovim mjesecima žive cijelu godinu. Samo američki hotelijer Marion Dužić za ovu je sezonu zaposlio 370 stranih radnika, među kojima ih je čak 200 iz Bangladeša i njih više od stotinu iz Meksika. Premda Dužić ima samo riječi hvale za lokalne policajce, koji rade i izvan radnog vremena, izdavanje potrebnih dozvola kasni, a problem je očito u kompletnom sustavu koji je zapušten i neorganiziran, jer da je sustav organiziran, tada bi samo u supetarskoj policijskoj postaji radilo četiri do pet policajaca, a ne samo jedan. Situacija nije ništa bolja ni u Bolu, koji se smatra perjanicom bračkog turizma, no upućeni u ovu tematiku svjedoče da su kašnjenja diljem Dalmacije sveprisutna, a problematika dodatno izlazi na vidjelo u onim mjestima u kojima, baš kao i u Supetru, posluju veći hotelski lanci.





Sve su to veliki propusti i grijesi resornog ministra Davora Božinovića, ali i ravnatelja policije Miline, koji po svemu sudeći nisu svjesni da bi upravo turistička sezona našoj zemlji trebala i morala biti jedan od prioriteta, posebice sada kada je država u ogromnoj financijskoj krizi zbog koje bi itekako trebalo voditi računa o punjenju proračuna, a njega nema bez dobro odrađene sezone.

Dugo ministar Božinović najavljuje reformu u policijskim redovima, ali ona izgleda ni na kojoj razini, pa ni na ovoj koja se odnosi na izdavanje radnih dozvola, nije zaživjela. U policiji kronično manjka kadrova, a nezadovoljni policijski službenici već neko vrijeme unutar svojih sindikata pregovaraju o prosvjedima i traženju većih primanja, napominjući kako su njihova primanja, ali i uvjeti u kojima rade najlošiji u usporedbi sa svim djelatnicima u državnom i javnom sektoru, koji za razliku od policajaca dižu glas i izlaze na ulice u potrazi za boljim uvjetima i većim plaćama. Manjak kadrova u policiji sigurnosna je ugroza, a u policiji, po svemu sudeći, manjka svega. Oprema s kojom policija radi uglavnom je zastarjela, u policiji se iznimno teško napreduje i za to uglavnom treba imati vezu. Policijske plaće su male pa zbog toga mladi ljudi i nisu zainteresirani za taj posao, što se također posebno kritičnim pokazuje u vrijeme turističke sezone, kada ovi ljudi od posla padaju s nogu i kada se policajci iz kontinentalnih dijelova zemlje preraspoređuju po cijelom Jadranu.

Kadrovska kriza

Nedavno je Božinović kao jednu od opcija za saniranje kadrovske krize spominjao povratak umirovljenih kolega, no od toga izgleda nema neke koristi jer Hrvatskoj nedostaje oko 5000 policijskih službenika, a oni koji rade u sustavu svjedoče da se nedostatak policajaca već sada vidi na ulicama diljem zemlje. Osim što nedostaje policajaca, očito nedostaje i službenika koji bi Hrvatsku trebali uvesti u spokojnu predsezonu i sezonu osiguravajući poduzetnicima radne dozvole za strance, bez kojih će se sezona teško moći odraditi iako plaće u turizmu odavno nisu niske.

Bez obzira na to, turističkoj industriji i ove godine moglo bi, prema službenim procjenama, nedostajati oko 10.000 ljudi, a ta situacija već sada zabrinjava predstavnike ove industrije koji smatraju da nas čeka rekordna posjećenost, no napominju da ovom sektoru kronično trebaju radnici. Nije to nimalo neobično kada se zna da je Hrvatsku od ulaska u EU napustilo više od 250 tisuća ljudi, lani je Hrvatska ukinula kvote za strane radnike i primila najviše radnika iz susjednih balkanskih zemalja koje nisu u EU-u te iz Azije.

Do lipnja je izdano više od 50 tisuća dozvola za strance, a ove godine trebalo bi biti izdano sto tisuća dozvola, no pitanje je tko će ih, kada i kako stići izdati s obzirom na kadrovsku krizu u MUP-u, u kojem se na ovo nisu pripremili na vrijeme.