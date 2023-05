‘NEMA OVDJE BAD GUYS!’ HDZ-ovci brane poreznu reformu: ‘Ovo nije politički potez, nismo vodili računa tko je gdje na vlasti’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Ministar financija Marko Primorac je najavio u ponedjeljak da će novi krug porezne reforme biti predstavljen u srijedu, istaknuvši da će ona svakako biti na dobit građana, no samo je pitanje hoće li dominantnije odricanje biti od središnje države ili će iskorak u rasterećenju napraviti i lokalne jedinice.

“Danas ćemo o reformi razgovarati u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, sutra na sastanku s koalicijskim partnerima, a nakon toga bismo u srijedu trebali imati prezentaciju za javnost”, najavio je Primorac u izjavi novinarima na marginama konferencije “Ulazak Hrvatske u Europski stabilizacijski mehanizam kao 20. članice”.

Ponovio je da su ključni ciljevi reforme dodatno porezno rasterećenje, povećanje fiskalne autonomije jedinica lokalne samouprave i povećanje stvarne fiskalne decentralizacije. Pritom je odbacio tezu da se reformom “prebacuje loptica” lokalnim jedinicama, s obzirom da će ukupno porezno opterećenje putem poreza na dohodak moći biti kakvo je bilo i prije.





Primorac: Nema tu ‘bad guys’

Naime, kako je reforma zamišljena, prirez će se ukinuti, no jedinica će moći prikupiti maksimalan iznos koji je do tada prikupljala na ime poreza na dohodak i prireza, no s druge strane će joj biti i pružena mogućnost za porezno rasterećenje.

“Nema nikakvih ‘bad guys’. Ako primjerice govorimo o Gradu Zagrebu, on će moći uvesti stopu poreza na dohodak koja će odgovarati postojećoj stopi plus prirez”, pojasnio je Primorac.

Stoga, ako neki grad ne iskoristi mogućnost da snizi stopu poreza na dohodak građani u tom segmentu neće dobiti ništa, no s druge strane dobit će iz zahvata u mirovinskom sustavu i kroz povećanje osnovnog osobnog odbitka te odbitaka za uzdržavane članove, napomenuo je Primorac.

“Ako pojedini grad ili općina budu smatrali da mogu napraviti dodatno rasterećenje, dobit će još i više. Dobit će svakako, samo je pitanje hoće li se dominantnije odreći središnja država, ili će iskorak u rasterećenju napraviti i jedinice lokalne samouprave”, rekao je ministar financija.

Na pitanje hoće li se osobni odbitak značajnije povećavati ili će biti samo riječ o “zaokruživanju”, Primorac je rekao da će se “zaokružiti tako da se malo poveća”.

Na pitanje što mu kažu gradonačelnici na najavu ukidanja prireza, Primorac je rekao “ništa posebno”. Smatra da su se svi upoznali s idejom, načinom na koji će eventualno taj prihod moći nadomjestiti, te da apsolutno nema nikakvog straha.









Potvrdno je odgovorio na pitanje je li razgovarao sa Željkom Turkom, predsjednikom Udruge gradova i HDZ-ovim gradonačelnikom Zaprešića, kojem navodno ta najava i nije najbolje sjela. S obzirom da se Primorac inače bavi fiskalnom decentralizacijom s Turkom je u komunikaciji duži niz godina, a ministar je rekao da ima podršku za reformu udruge kojoj je Turk na čelu.

Butković: Ukidanje prireza nije politički potez HDZ-a

Ministar ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković izjavio je u ponedjeljak da najavljeno ukidanje prireza nije politički potez HDZ-a, jer je on na vlasti u većini jedinica lokalne samouprave, koje će same moći odlučiti kolika će im biti razina poreza na dohodak.

“Prihodi svih lokalnih samouprava 2016. godine iznosili su 10,5 milijardi kuna, sada je to preko 17 milijardi”, rekao je Butković novinarima uoči sjednice Šireg predsjedništva HDZ-a.









Podsjetio je kako je visina prireza uvijek bila odluka jedinica lokalne samouprave, a mnoge od njih su ukinule prirez jer su htjele stvoriti pozitivno ozračje i privući što veći broj investitora.

Prema novom prijedlogu, jedinice lokalne samouprave će same moći odlučiti kolika će im biti razina poreza na dohodak, kojim će nadomjestiti sredstva bez kojih će ostati nakon ukidanja prireza. Butković je rekao da lokalne vlasti u suradnji s Vladom imaju priliku ostvarivati svoje predizborne programe, a Vlada nikad nije vodila računa tko je gdje na vlasti.

Ovo nije politički potez HDZ-a, koji ima najviše čelnih ljudi u općinama, gradovima i županijama, cilj je povećati plaće svim zaposlenicima, ustvrdio je.

Većina HDZ-ovih jedinica lokalne samouprave nema prirez, a na svim je lokalnim čelnicima da izračunaju što im je prioritet. “Svoje odluke moraju uskladiti s građanima njihove zajednice”, poručio je Butković.