‘NEMA GUŽVI U NEUMU’: Optimistični Plenković obišao je Pelješki most! Palo je veliko obećanje premijera

Autor: Daniel Radman

Premijer Andrej Plenković od jutra je u radnom posjetu Dalmaciji, a na proputovanju od Splita i Dubrovnika zastao je i na gradilištu Pelješkog mosta u Komarni.

Iz Komarne je poslao prilično optimistične riječi, veli premijer da su radovi na samom mostu došli do zadnjih desetak dana. Do kraja siječnja most će staviti pod puno radno opterećenje, a potom slijede tehnički pregledi.

“Sukladno najavama, do konca siječnja 2022. godine dovršava se izgradnja Pelješkog mosta”, izjavio je zadovoljni Plenković.

Nema gužvi u Neumu

Dobro napreduju i druga i treća faza izgradnje cesta, one bi trebale biti “pred okončanjem u svibnju ili lipnju”. Također, nema prigovora ni za četvrtu fazu, radi se o području oko Stona, koja bi uslijedila do jeseni.

“To je u ovom trenutku ono što je dobro, ali to znači da će se prometovati preko Pelješkog mosta u ovoj turističkoj sezoni, a to znači bez prelazaka granica i gužvi u Neumu”, naglasio je.