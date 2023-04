‘NEMA BESPLATNOG RUČKA!’ Vujčićevi savjeti kako preživjeti inflaciju: Prijatelj je bio na šišanju pa rekao ‘ne može’ i otišao

Autor: Mia Peretić

Guverner HNB-a Boris Vujčić stigao je u Sabor kako bi predstavio informacije o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike u 2021. i prvom polugodištu 2022.

Već i prije no što je počeo predstavljati izvještaj, zaredali su se zahtjevi za stankom, iz čega je bilo sasvim jasno da će rasprava biti burna.

Očekivano, zastupnike je najviše zanimalo pitanje inflacije jer rast cijena muči sve građane Hrvatske. Što o tome kaže Vujčić?





“Inflacija je gorući ekonomski problem. Inflatorni pritisci slabe, ali su naglašeni, nastavit će slabiti prema kraju godine, no borba nije gotova, protegnut će se na 2024. godinu”, rekao je, napomenuvši da je stopa inflacije u studenom prošle godine iznosila 13 posto.

‘Ulazak u eurozonu nije doprinio rastu stope inflacije’

No, guverner brani ulazak Hrvatske u eurozonu od 1. siječnja ove godine, što je izazvalo brojne kritike oporbenih političara koji su isticali kako ne razumiju odluku za ovu vrstu euro integracije u vremenu visoke inflacije.

“Netočno je da je ulazak u eurozonu doprinio rastu stope inflacije. Da nismo ulazili, bila bi veća, a ne manja, pogledajte iskustva drugih zemalja poput Mađarske, početkom 2023. je tamo bila 24 posto. Toliko o tome. Upravo suprotno je djelovao ulazak u eurozonu. Proces ulaska u eurozonu prošao je bez problema”, zadovoljan je Vujčić.

Savjet guvernera: Idite tamo gdje je jeftinije

No, Suverenist Marijan Pavliček podsjetio je guvernera na ranije savjete ljudima, poglavito umirovljenicima, kako se racionalno financijski ponašati u uvjetima rasta cijena.

“Molim vas da našim umirovljenicima preporučite koje to trgovačke lance obići, a da u njima nije došlo do poskupljenja?”.

“Inflacija je bila prisutna još od kraja 2021,. moj prijedlog je ono što kažu profesori studentima na Ekonomskom fakultetu, tako se regulira ponuda i potražnja da se kupuje gdje je jeftinije, prijatelj mi je rekao da mu je šišanje frizerka htjela naplatiti 15 eura, pa je otišao tamo gdje je 9 eura”, rekao je Vujčić, na što je Pavliček odgovorio da ‘vrijeđa zdravi razum’.









“Rekli ste da je percepcija javnosti da je bila inflacija veća nego je stvarno bila. Lako je pričati nekome tko ima 5 tisuća eura plaću onome tko ima 800”, odgovorio mu je Pavliček.

Priznao je: Nema besplatnog ručka

Zastupnica Martina Vlašić Iljkić također je guverneru spočitnula da se HNB odrekao odgovornosti što se tiče održavanja stabilnosti cijena.

“Ne omalovažavam građane niti se odričem odgovornosti, kupac je uvijek najbolji korektiv na tržištu. Europska središnja banka kroz dvije vrste instrumentarija radi na smanjivanju inflacije, ona pada i nastavit će padati tijekom ove i iduće godine. Doći ćemo do ciljane inflacije od 2 posto iduće godine, moglo bi brže, no gurnulo bi nas u recesiju. Poduzetnici dižu cijene dok kupci ne kažu dosta, ne mogu to više kupiti, sada će elastičnost potražnje pasti, neće moći više tako dizati cijene i nema više fiskalnih i monetarnih potpora”, rekao je Vujčić pa branio sve potpore koje je Vlada isplaćivala tijekom covid lock downa i energetske krize.









“Da nije bilo potpora, pala bi potražnja i porasla nezaposlenost. Nema besplatnog ručka, ali izbor je bio ispravan kada je krenula pandemija, bez potpora smo riskirali ogromnu recesiju”.