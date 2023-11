Nekome opet smeta obitelj kao takva: Pogledajte novu božićnu reklamu

Autor: Dnevno.hr

Debelo smo u mjesecu studenom, gradovi se uvelike kite, a to znači da je počelo i objavljivanje prvih božićnih reklama. Popularni John Lewis među prvima je objavio svoju reklamu i njome dirnuo mnoge kao što to čini svake godine. Reklama nosi naziv Snapper: The Perfect Tree, a priča prati dječaka čiji se komplet za uzgoj božićnog drvca pretvori u Venerinu muholovku.

Kako je opisano, dječak je uzeo biljku na lokalnoj tržnici misleći da će od nje uzgojiti savršeno božićno drvce. No, kako je muholovka rasla, izbacili su je iz kuće u dvorište, zbog čega je dječak bio vrlo tužan, kao i muholovka. Emotivan trenutak uslijedi kada dječak uzme dar ispod božićnog drvca i odnese ga muholovki, a isto učine i ostali članovi obitelji.





Izbor pjesme za reklamu je Festa, što znači slavlje, a izvodi je talijanski tenor Andrea Bocelli. “Drago mi je što sam sudjelovao u ovoj prekrasnoj i jedinstvenoj tradiciji božićnog pripovijedanja”, kazao je Bocelli.

Gdje je tata?

“Reklama slavi teme obitelji i tradicije koja se razvija i pokazuje da je savršen Božić pronalaženje radosti zajedno s voljenima, bez obzira na tradiciju”, rekla je direktorica tvrtke Charlotte Lock.

Ipak, nastale su kontroverze. Mnogi su primijetili kako u reklami nedostaje otac te su prikazane samo baka i majka. Tvrtka je zasuta pitanjima “gdje je tata” u reklami i govorili da bi bilo lijepo vidjeti njega ili barem djeda jer oni igraju važnu ulogu u životima djece. Neki su ih zbog toga i kritizirali, zbog čega se oglasio i John Lewis.

“Ova reklama prikazuje mamu i baku. Uvijek nastojimo prikazati široku zastupljenost britanskog života, obitelji s jednim roditeljem čine gotovo četvrtinu obitelji s uzdržavanom djecom u Ujedinjenom Kraljevstvu i ne prikazuju se često na TV-u”, napisali su u komentarima na X-u.

Mnogi su posumnjali da je to nastavak ‘woke’ ideologije i brisanje “oca i majke” iz tradicije, društva i kulture.