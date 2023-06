Nekome će prisjesti ‘malo besplatne ribe’: Novi obrat u ratu Puljkovih s Orešković, na tapeti i Plenković

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa otvorilo je predmet protiv gradonačelnika Splita Ivice Puljka i još nekoliko osoba zato što je gradski prostor ribarnice dodijelio je jednom ugostitelju bez natječaja, a onda sa svojim zamjenikom otišao tamo na večeru.

Besplatnu večeru.

Zbog toga ga je prozvala stranačka kolegica, politička tajnica Centra i saborska zastupnica Dalija Orešković.





“Stranke koje žele biti protuteža HDZ-u doista moraju na svom vlastitom primjeru pokazati da su drugačije. Centar je na ovom primjeru pokazao nešto što se nije smjelo dogoditi”, rekla je Orešković.

Marijana Puljak: Vidjet ćemo hoće li Orešković ostati u stranci

Na to je pak reagirala Puljkova supruga Marijana, također stranačka kolegica i saborska zastupnica Centra. Kako kaže, ne zna hoće li Orešković ostati u stranci, o tome će odlučiti ona, ali i stranačka tijela.

"Ovo nije prvi put da se ne slažemo s viđenjem kolegice Orešković, puno puta je bilo situacija oko kojih se nismo slagali, a oko puno stvari se i slažemo", rekla je Puljak. Dodala je da će vidjeti kakva će biti odluka Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa koje će odlučiti "je li gradonačelnik smio na domjenku povodom otvaranja jednog festivala pojesti tanjur ribe i koliko je to koštalo".

Javio se Puljak: HDZ-ove podvale naši članovi pretvaraju u aferu

Reagirao je i prozvani Puljak. I to opširnim elaboratom na Facebooku.

“Potresen sam situacijom u kojoj smo se našli i duboko žalim što HDZ-ove očite i inače urnebesno smiješne podvale koje zabavljaju javnost svojom stupidnošću, naši članovi pretvaraju u aferu, a meni se na teret stavlja nevjerojatan kriminal – da sam na otvaranju manifestacije na koju sam pozvan kao gradonačelnik Splita pojeo hrane u vrijednosti koja je veća od 70 eura čime sam u – sukobu interesa!

No, moram vas razočarati jer u ovoj priči nema sukoba interesa. Inače ovo ne bih ni komentirao jer sam sam sebi obećao da neću rasipati energiju na HDZ-ove spinove jer zaista imam pametnijeg posla. Svaki posao je pametniji od toga, a moj gradonačelnički pogotovo.









Pa, objasnimo situaciju još jednom. Restoran Noštromo gubi pravo na štekat (terasu) nakon što smo donijeli novu Odluku o komunalnom redu koja je poštivala konzervatorske upute i predstavlja svojevrsnu revoluciju u upravljanju prostorom u staroj gradskoj jezgri Splita. Možete li zamisliti situaciju gdje ugostitelj koji ima poslovni odnos s potpredsjednikom HDZ-a od njihove vlasti gubi štekat? To se zove uvođenje reda bez iznimki na temelju jasnih pravila što je zapravo glavna vijest u ovoj priči.

Nedugo nakon toga, vlasnik restorana se javlja gradskoj tvrtci Parkovi i nasadi s prijedlogom da unutar ribarnice kojom PiN upravlja, a pored koje ima restoran organizira manifestaciju koja bi trajala cijelo ljeto. Direktor Parkova i nasada restoranu iznajmljuje banke (štandove) unutar ribarnice u večernjim satima kad je ribarnica inače prazna i zatvorena pod istim uvjetima kako iznajmljuje svima ostalima koji tu rade ujutro. Stav pravne službe Parkova i nasada je bio da se banci/štandovi mogu iznajmiti onako kako se daju u najam svima od pamtivijeka.

Upravni odjel za gradsku imovinu grada Splita je nakon toga dao pravno mišljenje da se za takav zakup mora provesti javni natječaj za period duži od 30 dana dok je Upravni odjel za komunalne poslove dao mišljenje da je osim provođenja natječaja potrebna i suglasnost skupštine. Organizirali smo sastanak svih aktera i odlučili postupiti prema mišljenju službi Grada Splita te Parkovi i nasadi raspisuju javni natječaj uz suglasnost skupštine.









Kao gradonačelnik Splita svaki dan sam pozvan na otvorenje raznih manifestacija i odazivam se na sve pozive raznih udruga, gradskih i privatnih tvrtki i institucija poput muzeja i pojedinaca koji organiziraju manifestacije i žele da ih pozdravi institucija gradonačelnika Splita. Na tim događajima, kojih nekad ima i nekoliko u danu, uglavnom razgovaram s ljudima i nemam vremena za jelo jer puno ljudi želi razmijeniti koju riječ s gradonačelnikom i meni to predstavlja zadovoljstvo i jednu od dražih strana posla kojeg obavljam.

Tako je bilo i na manifestaciji otvaranja festivala dalmatinske hrane na splitskoj peškariji/ribarnici gdje sam pojeo tanjur hrane i otišao za daljnjim obvezama. Što se tiče Lane Pavić koja je vodila program, ona ima privatnu tvrtku koja s tim restoranom surađuje dugi niz godina prije nego sam ja uopće razmišljao da se kandidiram za gradonačelnika i ako tražite od mene da svojim suradnicima zabranjujem da njihove tvrtke rade s poslovnim subjektima iz Splita s kojima rade neovisno o meni već dugi niz godina – moram vas razočarati i reći da to neću nikada napraviti jer po toj logici nitko nikada ne bi mogao raditi. Ono što je važno – Lana Pavić ne radi s gradom Splitom ni s bilo kojom tvrtkom i institucijom koja je povezana s Gradom Splitom. I tako će biti u budućnosti.

Uopće mi je neugodno govoriti o ovome, ali očito moram jer je HDZ-ova podvala – uspjela i ja im čestitam na tome. Sada svi pričaju o tome koliko sam pojeo na jednoj od stotina manifestacija na kojoj sam bio kao gradonačelnik Splita. Nitko ne priča o tome da smo svu djecu upisali u vrtić.

Ok, i to je dio ovog posla. Samo mi je žao kad u ovakvim podvalama HDZ-u pomažu ljudi koji s HDZ-om – nemaju veze. Nekad bi, pa i zbog Hrvatske, bilo bolje nazvati i pitati prije nego se komentira u medijima na temelju HDZ-ovih "argumenata". Svijet bi bio puno ljepše mjesto", objasnio je Puljak svoju stranu priče.



Obrat u priči: Sada prijavili i Plenkovića

No, sada dolazi do novog obrata – Centar je već HDZ optužio da je zakuhao cijelu priču te da je na nju nasjela Dalija Orešković, no sada su otišli korak dalje i zbog dolaska na jedan event Povjerenstvu prijavili samog premijera Andreja Plenkovića.

Učinio je to Igor Skoko, gradski vijećnik u Splitu i glavi tajnik Centra.

“Hoće li Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa pokrenuti proces protiv Andreja Plenkovića i Vlade RH jednako kako je protiv Ivice Puljka?

Kako je Povjerenstvo za sukob interesa otvorilo predmet i istražuje slučaj Ivice Puljka i njegovog obroka na domjenku povodom otvaranje jednog festivala, čini se da su Povjerenstvu “slučajno” promakli medijski natpisi o dolasku Andreja Plenkovića, mnogobrojnih HDZ-ovih ministara, saborskih zastupnika i gradonačelnika na rođendan Slobodne Dalmacije.

Povjerenstvu su, isto tako, zasigurno opet slučajno, promakli natpisi o tome da je za taj događaj catering naručen čak iz Zagreba i da su svi koristili službene automobile, trošili gorivo i putne troškove.

Ako je Ivica Puljak prekršio zakon, po istom principu su ga prekršili AP, HDZ-ovi ministri, saborski zastupnici i gradonačelnici. Ako će Povjerenstvo za sukob interesa računati koliko košta mali komad ribe, ovdje nema nikakve dileme – catering s dostavom iz Zg-a uz sve putne troškove cijele svite košta puno više od 70EUR po osobi.

Zato sam uputio mail Povjerenstvu u kojem ih pitam jesu li pokrenuli postupke protiv AP & co? A ako nisu neka moj mail smatraju prijavom. Pravila koja je Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa samoinicijativno nametnulo za Ivicu Puljka moraju vrijediti i za sve ostale dužnosnike.

PS. smatram da ni u jednom ni u drugom slučaju nema sukoba interesa. Ideja da se Povjerenstvo bavi spizom na otvaranju raznih manifestacija je apsurdna i glupa. Ali, sami su sebe doveli u taj apsurd. Pa da barem vidimo vrijede li pravila jednako za sve”, napisao je Skoko.

Je li HDZ uspio posvađati bračni par Puljak i Daliju Orešković, čiji odnosi, priča se, ionako nisu bili previše bajni, tek treba vidjeti, kao i koliko će koga od navedenih aktera zapravo politički koštati besplatan ručak. Iako su dosad vjerojatno trebali naučiti da takvo što ne postoji.