NEKOLIKO PUTA PROMJENIO ISKAZ NA POLICIJI! Tko je suprug nestale Marijane? Blizak je s poznatom HDZ-ovkom

Autor: Iva Međugorac

Cijela hrvatska i srpska javnost početkom godine ujedinile su se u potrazi za nestalim Splićaninom Matejom Perišem čiji je otac Nenad Periš zadobio pažnju nacije diljem regije i to ne samo kao zabrinuti otac koji širi poruke mira i razumijevanja, već i kao utjecajan član HDZ-a kojega je u povodu nestanka sina kontaktirao čak i sami premijer Andrej Plenković. Nedugo nakon što je Matej pronađen i pokopan u medijski prostor probila se vijest o nestanku bivše sudionice reality showa Big Brother Marijane Seifert koja je nestala koncem travnja. Potraga za Marijanom još uvijek traje, a njeni roditelji su sasvim razumljivo neutješni i zabrinuti. Premda nije poznato kojim intenzitetom policija traga za nestalom Marijanom, javni je dojam da istraga nije ni izbliza intenzivna kao što je to bilo u slučaju s nestalim Perišom čiji je nestanak danima punio medijske stupce.

Pred kamere su ovih dana nastupajući u emisiji Provjereno stali Marijanini roditelji koji su progovorili o svojim osjećajima, iskazujući pri tome brigu, strahove, ali i sumnje koje su povezane uz nestanak njihove kćeri. Nestanak ove nekadašnje sudionice regionalnog Big Brothera poznate po tome što se kao udana žena zaljubila u Nikolu Nemeševića Nemeša s kojim je kasnije kratko bila u braku prijavio je njen suprug Karlo Seifert s kojim je dobila sina, dok iz prvog braka Marijana ima još jedno dijete. Sa suprugom Karlom koji je u prvim danima Marijaninog nestanka često nastupao u javnom prostoru Marijana je živjela u Zagrebu, a on je pak u detalj opisao odjeću koju je njegova supruga imala na sebi u noći nestanka.

Od politike do vaterpola

Nedugo potom saznalo se da su dokumenti nestale žene pronađeni nedaleko od Save, odnosno na Savici, gdje je Marijana posljednjih godina živjela sa suprugom Karlom koji je usput budi rečeno prije braka po zagrebačkim kuloarima bio poznat kao momak iz imućne i utjecajne obitelji, a bio je poznat i kao član zagrebačkog HDZ-a. Oni koji supruga Karla poznaju tvrde da je on korektan tip koji se nikada nije previše oslanjao na politiku i politička poznanstva premda je u bliskim odnosima s državnom tajnicom iz Ministarstva rada Margaretom Mađerić, koja je kao što je poznato HDZ-ove boje svojedobno branila na lokalnim izborima na kojima nije ostvarila zapažen rezultat. Zapaženi su zato rezultati Karlovih roditelja, cijenjenih zagrebačkih doktora dentalne medicine Ljerke i Davora Seiferta. Za razliku od roditelja sin Karlo koji je jedno vrijeme bio tajnik zagrebačkog HDZ-a i vijećnik u Vijeću gradske četvrti Donji grad gdje je prije par godina zamijenio baš kolegicu Mađerić školovao se na Pravnom fakultetu u svojem rodnom Zagrebu.





Kako taj studij nije uspio privesti kraju tako je Karlo školovanje nastavio na ZŠEM-u. Možda je suprug nestale Marijane u mladosti bio živahan tip, no danas je fokusiran na karijeru vaterpolo trenera, s tim da je i to dio obiteljskog nasljeđa budući da je Karlov djed Aleksandar Coše Seifert čuveni zagrebački vaterpolo trener i sudac te diplomirani inženjer biotehnologije. Suprug Karlo bio je trener niza domaćih vaterpolo klubova, a posljednjih godina radio je i u Croatia osiguranju te Triglav osiguranju dok je trenutno zaposlen u tvrtki SPS koja se bavi logistikom i proizvodnom industrijom.

Marijanina majka ne spava

Za to vrijeme Karlova majka Ljerka šefuje Nadzornim odborom Hrvatske komore dentalne medicine u kojoj je kao član Stručnog vijeća aktivan i njegov otac Davor. Uspješna stomatologinja sjedila je i u NO Medike, a njen suprug i punac pokojne Marijane godinama vodi privatnu ordinaciju u zagrebačkoj Martićevoj ulici. Dok se roditelji supruga Karla rijetko eksponiraju, Marijanini majka i otac odlučili su stati pred kamere ne bi li i na taj način pomogli u potrazi za svojom kćerkom. Njena Majka Gordana Kovačević vidno potresena nastojala je opisati kako se osjeća, no to joj kako je sama priznala teško polazi za rukom.“Četiri mjeseca da ja nemam pojma di je moje dijete, kakva je njena sudbina. Ovu agoniju koju mi proživljavamo, ne želim nitko da je doživi. To je nešto najgore, najstrašnije što čovjek može doživjeti”, kazala je Marijanina majka Gordana dok je otac Ivan Kovačević priznao kako mu baš ništa ne pričinjava zadovoljstvo prepričavajući da noću spava svega dva sata, ali i da izbjegava društvo. Kao i svaki roditelji, i oni Marijanini imaju samo jednu želju da pronađu svoju kćer. “Ona je moje dite, kakva god da je, ona je moje dite”, rekla je kroz suze vidno potresena majka Gordana.

Dvije verzije večeri nestanka

Inače je Marijana nestala 27.travnja kada se prema tvrdnji policije udaljila s mjesta stanovanja, njen suprug Karlo kazao je da ju je posljednji put vidio večer prije nestanka, odnosno oko ponoći kada su krenuli na spavanje. Prema njegovoj verziji priče kada se probudio Marijane više nije bilo. Tvrdio je i da nije ostavila nikakvu poruku te da nije bilo naznaka da bi mogla otići od kuće.

Kroz razgovor sa svjedocima koji su progovorili za Provjereno saznalo se kako je izgledao posljednji dan kada je Marijana viđena, a iz onoga što su oni izrekli postavlja se pitanje je li verzija priče koju je iznio njen suprug Karlo istinita.

“Ako je stvarno istina da je suprug dao izjavu da su u ponoć legli, to je laž. Ona je u ponoć bila sa mnom”, izjavio je jedan od svjedoka dok je drugi prepričavao da je Marijana toga dana bila na poslu do tri nakon čega je otišla na kavu u obližnji kafić. Kasnije je počela piti alkohol, bila je u društvu jedne osobe, a svjedoci navode da je suprugu rekla da će biti dulje na poslu. U lokalu je sjedila do sitnih noćnih sati, a prema tvrdnjama svjedokinje iz kafića je otišla s poznanikom i još jednom ženskom osobom.

Misteriozan SMS stigao u ponoć

“Kada sam je vidjela, ona je pila duple gin-tonike. Već je tada bila u vidno alkoholiziranom stanju. Nakon toga smo otišli kod mene doma. Svo troje smo otišli zajedno. U stanu smo sjedili, sve je bilo ok. Ona je bila vesela, pjevala je”, prepričala je svjedokinja za Provjerno dodajući da su oko ponoći izašli iz stana i opet se vratili do kafića po punjač za mobitel potom se opet vraćaju u stan u kojem Marijana nastavlja s konzumacijom alkoholnih pića. U jednom trenutku prima poruku od supruga Karla koju je pokazala svjedokinji.









“Ona tu poruku nije odmah pročitala. Ta poruka je i bila sastavljena negdje oko ponoći. Ona je tu poruku pročitala negdje oko 2:15 u noći. U poruci je pisalo da, naravno, ima pravo popiti kavu gdje hoće i s kim hoće i koliko hoće i da mu je žao zbog njegove reakcije, ali ja ne znam koja je bila reakcija”, kazala je svjedokinja. Na poruku je Marijana odgovorila s ‘hvala ti’, ali je onda oko pola tri ujutro zaprimila Karlov poziv. Tijekom razgovora stalno mu je ponavljala da je pusti na miru i pitala se gdje je bio kada joj je bilo potrebno navodeći da neće doći kući i da se boji.

“Počela je plakati i poklopila slušalicu. Nije rekla čega se boji, bila je u jako alkoholiziranom stanju”, prisjetila se svjedokinja. Marijanu zatim zajednički prijatelj odvozi kući gdje je stigla najkasnije oko 3:15 jer joj je tako potvrdio prijatelj koji ju je vozio taksijem, odnosno on je kazao da ju je ostavio pred zgradom. Nekoliko sati iza toga Marijaninu majku Gordanu kontaktirao je njen suprug Karlo rekavši joj da je ona nestala te da je njena torbica pronađena na Mostu mladosti.

Bili su pred razvodom

Prema majčinoj verziji priče suprug Karlo rekao je da ni sam ne zna zašto i što se dogodilo i da je te noći u stan došla oko tri sata, obukla tenisice i otišla. “Da bi nakon četiri dana rekao da su sjedili za stolom i 15 minuta pričali. Uobičajeno. Ja znam kakav je njihov odnos bio već od Nove godine. Bili su pred razvodom, imali su problema međusobno”, izjavio je Ivo, otac nestale Marijane Seifert s tim da je više osoba potvrdilo da je suprug Karlo u više navrata mijenjao verzije priče o Marijaninom nestanku.









Nade roditelji nestale žene polažu u njen mobitel i nadzorne kamere, Marijanin izlazak iz stana moglo je zabilježiti više kamera među kojima je i ona koja se nalazi na ulazu u zgradu. Kamere su postavljene i na obližnjoj banci i benzinskoj postaji lociranoj na Mostu mladosti gdje je pronađena njena torbica i mobitel, ali roditelji svjedoče da su im u policiji samo prepričavali što je vidljivo na snimkama.

“Da je prošla sama, da nitko nije izišao za njom iz zgrade niti da ju je itko pratio. Da nisu gledali samo taj moment već da su gledali i prije njenog izlaska, pola sata otkad je ona ušla i poslije da su držali još sat vremena da vide da ne bi tko za njom došao, da nije nitko za njom došao. U to gluho doba noći da nije bilo nikoga na ulici, da je sama išla s torbicom preko ramena”, rekao je otac nestale Marijane potvrđujući da snimke o kojima policija govori nisu dobili na uvid.

Otac uvjeren da se nije ubila

“Čak mi je rekao jedan inspektor da imaju svjedoke. Kažu da je to bio neki avanturist iz Belgije, navodno na drugoj strani pod mostom da je spavao, da je čuo krik i pljus. Tko to kriči kad se baca sam. Da li su uzeli njegovu izjavu ili su smatrali da je ona nebitna, to ne znam. Ja samo, poznajući moje dijete, sumnjam da bi ubila samu sebe. Ona je ili pod nekom prijetnjom bila ili je odvedena ili je dotjerana pred zid prijetnjama”, kazao je Ivo Kovačević.

Policija je kazala kako još tragaju za njom te da provjeravaju sve što su doznali. Marijanin suprug Karlo Seifert odbio je dati bilo kakvu izjavu za Provjereno. Nedugo prije roditelja u medijima je istupila Marijanina sestra Maja Kovačević koja je rekla da smatra da Marijana više nije među živima.

Roditelji samo žele istinu

”Nažalost, više ne mislim da je živa. Osjećam da je nema. Samo želimo konačno doznati pravu istinu i da se možemo od nje dostojno oprostiti’’, rekla je sestra Maja ističući kako smatra da Marijanin suprug Karlo možda zna više nego što govori. ”Naša potraga za istinom traje svakodnevno, a što više otkrivamo više smo u šoku.

Jednostavno puno je toga čudno oko te večeri kad je nestala. Njen suprug Karlo nekoliko je puta promijenio iskaz na policiji. Ne želim ovime kazati da joj je nešto napravio, ali neka samo kaže što se događalo u stanu, jer sam uvjerena da je došlo do svađe među njima. Meni je sve to jako čudno i dok ne saznam istinu s njime ne mogu imati kontakt, teško mi je jer znam da neću moći viđati nećaka, ali ostajem pri svome’’, rekla je sestra Maja.