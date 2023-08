Nekim Srbima na putu do mora ne daju preko granice: Odvjetnik objasnio zašto

Autor: Dnevno.hr

Građanima Srbije koji putuju na godišnji odmor na more mogu se dogoditi neugodne situacije, među kojima je i da im na granici zabrane prolaz.

Jedan od razloga za to su i neplaćene kazne za parkiranje.

Odvjetnik Emin Dešević je objasnio koliko je vjerojatno da se to dogodi. Kaže, takva situacija može zateći vlasnika automobila, ali najčešće tek nakon šest mjeseci do godinu dana od prekršaja.





“Ako su u pitanju skorije kazne, ne mogu ljude vratiti s graničnog prijelaza odmah po uručenju iste zbog obaveznog poštovanja presumpcije nevinosti i obaveze da im se omogući upotreba svih pravnih sredstava koje sustav garantira”, istaknuo je odvjetnik.

Dodaje da najveći problem može biti neprihvaćanje pošte koja se uručuje osobi koja je napravila prekršaj jer se tada, posredno, odriče svih zakonskih pravnih sredstava na koja bi inače imala pravo.

Objašnjava, prvo stiže obavijest komunalnih redara kojim javljaju o eventualno učinjenom prekršaju te kojim zahtijevaju pružanje informacija o identitetu osobe koja je napravila potencijalni prekršaj. Kada ta obavijest stigne, ako ju osoba nije primila prvi put, dostavljač će ju pokušati uručiti još jednom u roku od 24 sata. Nakon toga, ako osoba nije primila obavijest, ona se vraća komunalnom redarstvu koje smatra da je pojedinac bio uredno obaviješten i propustio rok.

Kazne za prekršaje mogu skupo koštati

Zatim je izdaje prekršajni nalog za ‘ozbiljniji’ prekršaj u iznosu od 25 tisuća srpskih dinara, što je ekvivalent 210 eura. Taj nalog se također pokušava uručiti dva puta, a ako ga osoba ni tada nije primila, postaje izvršan.









“Izvršni postupak provodi Prekršajni sud, te ako stranka kaznu ne plati u ovom postupku, vlasniku vozila se novčana kazna može zamijeniti kaznom zatvora, što može dovesti do problema na graničnom prijelazu”, rekao je odvjetnik za Novu.rs.

Predsjednica Prekršajnog suda u Beogradu, Olivera Ristanović, istaknula je da problem na granici neće imati svi koji su učinili neki prekršaj, već samo građani za kojima je raspisana tjeralica koja se može raspisati i za dug od 2500 dinara, dakle 21 euro.

Ako kazna nije podmirena u roku, izdaje se naredba da osoba ne može napustiti zemlju ili u nju ući. Ristanović objašnjava da, ako osoba ima neplaćenu kaznu, to znači da će joj biti onemogućeno napuštanje Republike Srbije te ako je po toj kazni izdana opća naredba koju će provesti policijska postaja na čijem teritoriju osoba ima prebivalište.

Dakle, to znači da je za tom osobom raspisana tjeralica. Visina novčane kazne ne utječe na to hoće li ona biti raspisana ili ne. Dodala je i da se to odnosi na kazne za parking, prometne kazne kao i one za neplaćeni porez, ali i na kazne iz kaznenih postupaka.