Neki su mislili da je gotovo, a promjena vremena tek dolazi: Evo što kaže struka

Autor: Dnevno.hr

Hladna fronta brzo je prošla preko naših krajeva pa sada tlak zraka raste dolaskom azorske anticiklone.

Mlazna struja struji iznad Alpa, a naši krajevi su na južnoj strani mlazne struje. Manje količine nestabilnog zraka zaobilaze Alpe s južne strane i brzo se preko Apeninskog poluotoka i Jadrana premještaju prema istoku uzrokujući povećanu orografsku naoblaku nad Dinaridima. Prisustvo mlazne struje vidi se ako promatramo brzinu premještanja oblaka, javlja N1.





Početak tjedna obilježit će pretežno sunčano vrijeme uz promjenljivu naoblaku. Iako nas nestabilnosti napuštaju, na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru i dalje je moguća slaba kiša.

Stabilan početak tjedna

Vrijeme će danas biti pretežno sunčano uz promjenjivu naoblaku, dok će najsunčanije biti u Dalmaciji, javlja DHMZ.

Nestabilan zrak napušta naše krajeve, ali na sjevernom Jadranu te u Gorskom kotaru i Lici i dalje je uz povećanu naoblaku moguća i slaba kiša. Jutros su temperature u unutrašnjosti bile od šest do deset, a na Jadranu od 13 do 17. Temperatura će brzo rasti tako da će najviše dnevne biti iznad prosjeka za doba godine od 17 do 21 °C, a na otocima i do 23.

Vjetar slab i umjeren jugozapadni, u gorju s jakim udarima. Na sjevernom Jadranu će puhati umjeren do jak zapadnjak i jugozapadnjak, a u Dalmaciji će okrenuti na slabo i umjereno jugo.

Puhat će slab i umjeren jugozapadnjak – lebić koji će slabjeti predvečer i u noći.

Kišovit nastavak tjedna

U utorak djelomice sunčano, osobito u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti. Tijekom dana porast naoblake s jugozapada.









Djelomice sunčano, ali ne posve stabilno. Uz promjenljivu naoblaku povremeno će padati kiša, osobito navečer u oblačnijoj srednjoj i južnoj Dalmaciji gdje može biti izraženijih pljuskova praćenih obilnijom oborinom i pojačanim vjetrom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na moru na udare i jak južni te jugo.

Kiša će ujutro padati na Jadranu i u planinama zaobalja, a tijekom dana proširiti se na veći dio unutrašnjosti. Obilnije oborine očekuju se na jugu Dalmacije. U srijedu i četvrtak ujutro u unutrašnjosti magla, a nakon dizanja magle promjenjivo oblačno s duljim sunčanim razdobljima.

Zalepršat će pahulje

Kraj tjedna donijet će zahlađenje.

U petak se očekuje prolaz oslabljene hladne fronte i manje zahlađenje. Krajem tjedna će u planinskim krajevima iznad 1600 metara nadmorske visine zalepršati i pokoja pahulja snijega.

Zahlađenje će nas vratiti na normalne temperature za studeni, no bit će kratkotrajno te će od nedjelje temperatura opet rasti, uz jačanje juga.