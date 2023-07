Neki postaju sve veći trn u oku Plenkoviću: Raste im popularnost, u HDZ pale alarme i upozoravaju premijera

Autor: Iva Međugorac

Bez obzira na cijeli niz afera koje se povezuju uz čelne ljude vladajuće stranke, HDZ je i dalje po svim relevantnim anketama najstabilnija politička opcija u zemlji što je potvrdio i posljednji Crobarometar prema kojem HDZ uživa potporu od 28,6 posto. Rezultat je to koji je osjetno bolji u odnosu na druge stranke, ali i rezultat zbog kojega se optimisti u vladajućim redovima nadaju relativnoj pobjedi na parlamentarnim izborima čiji datum održavanja još nije poznat mada je vidljivo kako se HDZ-ovci predvođeni premijerom Andrejom Plenkovićem za njih intenzivno pripremaju. Afere, osobito ova posljednja im ipak nikako ne idu u korist, a određene političke opcije uporno prisvajaju dijelove HDZ-ovog biračkog tijela.

HDZ-ovci zabrinuti posljednjim anketama

Usred tih priprema zabrinulo ih je pak to što je ovaj rezultat ujedno i najgori HDZ-ov rezultat od listopada prošle godine, ali i to što je ovo prvi put u posljednja četiri mjeseca da je potpora njihovoj stranci pala ispod 30 posto.

”Za Plenkovića bi ova situacija morala biti alarmantna, jer potpora raste drugim opcijama koje imaju predznak stranaka desnog centra, a to su Most i Domovinski pokret, Plenkoviću pokušaj osvajanja desnog biračkog tijela nije urodio plodom, a dodatno nas zabrinjava i to što je on mjesecima na vrhu ljestvice najomraženijih političara u zemlji, tik uz Milorada Pupovca, dok je s druge strane Zoran Milanović mjesecima najpopularniji političar u državi. Možete vi zvati njegovu politiku i retoriku populističkom, ali Milanović kojega nazivaju novim vođom desnice na tome uspješno gradi svoj rejting”, kaže naš sugovornik iz vladajuće stranke koji smatra da rezultati Možemo i SDP-a jasno pokazuju da je lijevo biračko tijelo u našoj zemlji dosta limitirano.





SDP naime i u lipnju ide silaznom putanjom pa im potporu daje 11,7 posto birača, dok Možemo podržava njih deset posto, što je zajednički manje od rejtinga kojeg uživa ovaj HDZ koji je ozbiljno kontaminiran aferama. Sada kada je postalo jasno da Možemo i SDP ne misle zajedno na parlamentarne izbore u onom djelu HDZ-a naklonjenom Plenkoviću porastao je optimizam te su uvjereni kako ne postoji opcija koja bi ih na parlamentarnim izborima mogla pokolebati, oni najrevniji nadaju se kako im ni koalicijski potencijal ne bi trebao biti problem te su uvjereni kako će premijer Plenković i svoju buduću Vladu moći složiti u suradnji sa osam manjinskih saborskih zastupnika. Kako tvrde Plenkovićevi suradnici d’Hont radi u njihovu korist, a u prilog im ide i razjedinjena oporba kako na lijevom, tako i na desnom spektru na kojem po običaju od ujedinjenja neće biti ništa.

Tko bi mogao ispasti iz sabornice?

Tko god da dobio iduće parlamentarne izbore, već se sada može naslutiti kako bi idući parlamentarni izbori iz Sabora mogli izgurati pojedine zastupnike pa je tako primjerice upitno hoće li se u idućem sazivu naći aktualni i poprilično neprimjetan zastupnik Milan Vrkljan. Za očekivati je da će nakon kratke političke epizode s te scene natrag u onu glazbenu preći i Miroslav Škoro. Pitanje je što će biti i sa heroinom desnice Karolinom Vidović Krišto čija stranka se nije uspjela etablirati, ni privući neku značajniju pažnju javnosti. Ukoliko se produbi sukob između Dalije Orešković i njenih kolega iz Centra kojega predvodi bračni par Puljak, malo je vjerojatno da će se bivša šefica Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa ponovno ukazati u sabornici. Slična, neizvjesna politička sudbina očekuje i šeficu Glasa Anku Mrak Taritaš.

Pitanje je također hoće li i sa kime do saborskih klupa opet Ante Prkačin koji je donedavno u sabornici branio boje Domovinskog pokreta iz kojega je istupio zbližavajući se s Plenkovićevim HDZ-om. Do Sabora bi teško ponovno mogla i Ružica Vukovac, ali i Reformistica Natalija Martinčević koju će u parlamentu ako do njega ova stranka i dođe naslijediti neumorni Radimir Čačić. Pod upitnikom je i politička karijera bivšeg ministra graditeljstva, HNS-ova Predraga Štromara, a ne zna se ni što po pitanju koalicije planira HSS pa šanse za sabornicu za sada ima tek Krešo Beljak, dok male izglede za ponovni zastupnički mandat u slučaju samostalnog izlaska na izbore imaju Željko Lenart i Stjepan Kovač.

I jedan od Suverenista Marko Milanović Litre teško da će u idućem sazivu dogurati do saborskih klupa. Spekulira se kako u idući saziv neće ni pokušavati ići najdugovječniji saborski zastupnik Furio Radin, koji navodno razmišlja o mirovini, a neizvjesna je i pozicija IDS-ovih zastupnika s obzirom da se ta stranka već neko vrijeme bori s internim problemima. Ni Mostov Ante Kujundžić do sada nije stekao političku prepoznatljivost pa je također pitanje kako će se on u idućem sazivu probiti do saborskih klupa. Upitno je i što će biti sa saborskim zastupnicima Socijaldemokrata, odnosno bivših SDP-ovaca koji su formirali svoju stranku, ali i svoj zastupnički klub. Mada među njima ima zvučnih imena dobro poznatih na lijevoj političkoj sceni, ova stranka daleko je ispod izbornoga praga.