NEKI MASNO ZARAĐUJU NA EURIMA! Hrvati se dosjetili kako iskoristiti situaciju: ‘Dam vam popust na količinu, imam ja još toga’

Autor: I.G.

Nova godina svakim danom je sve bliže, a s njom i prelazak hrvatske ekonomije na euro. Iako su banke mjesecima poručivale kako je najbolji način za izbjegavanje problema s prelaskom na euro taj da se sve kune uplate na bankovni račun, mnogi građani pohrlili su u banke ne bi li u posljednji trenutak obavili uplatu ili podigli novac za kupovinu osnovnih namirnica.

Kako bi se građanima olakšalo kupovanje svakodnevnih jeftinih stvari na mjestima gdje nije omogućeno kartično poslovanje, u poslovnicama Fine, Hrvatske pošte te banaka bez naknade, odnosno po utvrđenom fiksnom tečaju od 7,53450 kuna za jedan euro, mogu kupiti prvi “paketić” eurokovanica. U tzv. početnom paketu dobit će 13,27 eura sadržanih u točno 33 kovanice – po pet kovanica od 50, 20, 10 i 1 centa, 4 kovanice od po 2 te po tri kovanice od 2 i 1 eura te 5 centi, s kojima će moći u kupnju od početka iduće godine.

Od danas možete nabaviti početni paket hrvatskih eurokovanica u bankama, Fini i Hrvatskoj pošti. Početni paket sadržava 33 eurokovanice svih apoena, u vrijednosti od 13,28 eura, a može ga se nabaviti za iznos od 100,00 kuna. Više na: https://t.co/0ktqRcy3Ix#Euro @HNB_HR @VladaRH

— euro.hr (@EuroHr) December 1, 2022

Tako su u bankama i mjenjačnicama u Zagrebu proteklih dana vladale nezamislive gužve, a ispred nekih protezali su se dugački redovi, sve zbog uvođenja eura s prvim danim Nove godine. Neki pokušavaju podići gotovinu, a neki ju uplaćuju kako bi izbjegli probleme s konverzijom. U svakom slučaju, radnici u bankama i mjenjačnicama posljednjih dana imaju pune ruke posla.

Upravo sam shvatio da SVI ovi ljudi čekaju u redu za euro kovanice. Sve bi ih sad u autobus utrpao i na obavezne radne akcije! — Ivan Zovko (@izovko) December 22, 2022









‘Jesu li to hrvatski euri?’

Iz Erste banke poručili su kako građani bez naknade mogu kupiti maksimalno dva paketa. Slična je situacija u Hrvatskoj pošti, koja će eurokovanice prodavati u više od 1000 poslovnica diljem Hrvatske.

“Neki stariji lik napravio cijelu dramu u Fini jer je kao rezervirao euro kovanice, a ovi sve prodali, ‘pa kako ću sad’… ‘nigdje nema za nabaviti’… jauče on… kažem mu neka me pričeka jer imam doma more tih kovanih eura iz aparata, a on meni ‘jesu li to hrvatski euri?'”, napisao je jedan korisnik društvenih mreža.

neki stariji lik napravio cijelu dramu u Fini jer je kao rezervirao euro kovanice, a ovi sve prodali, “pa kako ću sad”… “nigdje nema za nabaviti”… jauče on… kažem mu neka me pričeka jer imam doma more tih kovanih eura iz aparata, a on meni “jesu li to hrvatski euri”





— Sale (@sasapavlic) December 23, 2022

Tako su se neki “domišljati” trgovci dosjetili kako ostvariti laku zaradu. Naime, na internetskim trgovinama poput Njuškala osvanuli su oglasi za pakete hrvatskih euro kovanica, koji se u nekim slučajevima prodaju po dvostruko višoj cijeni nego u bankama i pošti.

“Ali ovaj frajer koji vrećicu kovanica eura u protuvrijednosti od 100 kuna prodaje za 150 kn na Njuškalu je realno biznis ikona”, napisao je na Twitteru jedan korisnik kojem su oglasi zapeli za oko.

Ali ovaj frajer koji vrećicu kovanica eura u protuvrijednosti od 100 kuna prodaje za 150 kn na Njuškalu je realno biznis ikona — GLZR (@glazeface) December 29, 2022

Koliko je moralno iskorištavati tuđi manjak planiranja u ovom slučaju je upitno. Tako neki komentari naglašavaju da su ljudi koji prodaju kovanice čija je realna vrijednost 100 za veći iznos nepošteni, dok drugi ističu kako nitko nije prisilio ljude da kupuju te kovanice.

“Možeš kupiti od tipa na njuškalu ili stajati u redu par sati. Ako nemaš vremena, ne vidim zašto ne bi dao 50 kuna više da izbjegneš stajanje u redu”, napisao je jedan korisnik društvenih mreža.

Kontaktirali smo jednog preprodavača kovanog novca kako bismo provjerili jesu li oglasi i dalje aktivni. Kazao je kako je prodao set koji je naveden u oglasu, no opskrbljen je kovanicama eura dovoljno da nam može ponuditi njih nekoliko po zapanjujućim cijenama.

Set koji je prodavao ugraviran je u lijepu kutijicu te se u njemu nalaze polirane kovanice. No, trgovac je u ponudi imao i obične setove iz pošte i Fine.

“Imam vam ja još toga. Ovaj set kovanica realno vrijedi 35 kuna, ali ja ga prodajem po 200. Imam i ove koji se prodaju u pošti po 100 kuna ako vam treba. Za njih isto tražim po 200 kuna”, rekao je jedan trgovac.

Poprilično visoka cijena za nešto što realno vrijedi manje. Upitali smo nemilosrdnog trgovca može li se ostvariti popust na količinu, no odbio nas je bez razmišljanja. Ipak, nije prošlo previše, najviše pet minuta najviše, kad nam je stigla poruka. Smekšao se.

“Pozdrav. Dam Vam dva seta za 350 kn ako hoćete. Znači dva seta koja su u pošti 100 kn kom”, pisalo je u poruci koju nam je poslao.

“Drugi put”, uzvratili smo.