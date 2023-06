Neki će raditi cijeli dan, neki neće uopće! Provjerili smo kako će na Tijelovo raditi trgovine i trgovački centri

Autor: Dnevno.hr

U četvrtak se obilježava blagdan Tijelova koji je za mnoge Hrvate neradni dan, a radno vrijeme tome su prilagodile i brojne trgovine te trgovački centri.

Kaufland ima različita radna vremena dućana, ovisno o lokaciji, a detalje možete saznati ovdje.

Konzum je objavio da će imati posebno radno vrijeme, što znači da će većina trgovina raditi do 13 sati, a radno vrijeme najbliže poslovnice možete saznati na linku.





Pojedine trgovine Lidla će raditi do 14, 18 ili 20 sati, a više informacija o željenoj poslovnici možete pronaći na njihovoj internetskoj stranici.

Kako će raditi Plodine, možete saznati ovdje.

SPAR će raditi skraćeno, od 8 do 14 sati, a INTERSPAR hipermarketi će raditi od 7 do 21 sat. Iznimka su INTERSPAR hipermarketi u King Cross centru u Zagrebu, Arena centru, Supernova centru u Buzinu, koji će na blagdan Tijelova biti otvoreni od 8 do 21 sat.

KTC ne radi na blagdane pa tako neće raditi niti na blagdan Tijelova, a zatvoren će biti i Bauhaus.

Prodavaonice Studenca će biti otvorene prema redovnom radnom vremenu, a isto je najavio i Pevex te Ikea.

Bipa radi po prilagođenom radnom vremenu, a kako će raditi vama najbliža poslovnica možete provjeriti na linku.









DM će biti zatvoren, osim prodavaonica koje su u sklopu trgovačkih centara. Više detalja možete saznati ovdje.

Muller radi skraćeno, a neke će poslovnice ipak raditi puno radno vrijeme. Informirati se možete na njihovoj internetskoj stranici.

Trgovački centri









Arena Centar radi prema redovnom radnom vremenu, osim PBZ-a, Hrvatske pošte, javnog bilježnika i Fine.

Avenue Mall radi uobičajeno, osim Clean Expressa, Fine, Hrvatske pošte, OTP banke i Smartphoneservice.hr koji će biti zatvoreni.

City Center One Zagreb East radi od 9 do 21 sat, osim Hrvatske pošte i Fine koji sutra ne rade, a isto vrijedi i za City Center One Zagreb West.

King Cross će raditi od 9 do 20 sati, dok će Interspar raditi od 8 do 21 sat.

Supernova Buzin će raditi od 9 do 21 sat, izuzev Hrvatske pošte koja će biti zatvorena na blagdan Tijelova.