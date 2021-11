NEKI ĆE PRAZNIK PROVESTI NA POSLU: Evo kako će raditi trgovine i veći centri u četvrtak!

Autor: Dnevno

Hrvatska se prisjeća i odaje počast žrtvama Vukovara i Škabrnje ovog tjedna. Ove se godine obilježava 30. obljetnica stradanja i pada Vukovara.

Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata obilježava se u četvrtak, 18. studenog, kao i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, a dan je neradni te je državni praznik.

Tako trgovine u četvrtak, 18. studenog neće raditi po uobičajenom radnom vremenu. Naime, dio njih će raditi skraćeno, dok neke uopće neće raditi.

Donosimo popis radnih vremena svih većih trgovina i šoping-centara.

Konzum

Prodavaonice Konzuma rade znatno kraće, uglavnom do 13 sati. No, postoje razlike među poslovnicama, pa su objavili veliki popis s radnim vremenom, koji možete vidjeti ovdje.

Spar i Interspar

Trgovine Spara i Interspara radit će skraćeno, najčešće do 14 sati. Više pogledajte ovdje.

Lidl

Trgovine lanca Lidl rade skraćeno. Neke do 14 sati, neke do 18, a neke i do 20 sati.

Lidl je objavio detaljan popis trgovina i radnog vremena, koji možete vidjeti ovdje.









Kaufland

Trgovine Kauflanda uglavnom rade prema nedjeljnom radnom vremenu. Radno vrijeme poslovnica možete provjeriti ovdje.

Studenac

Svi Studenac marketi radit će prema redovnom radnom vremenu.

Tommy

Neke prodavaonice Tommy rade po skraćenom radnom vremenu, dok neke ostaju otvorene do 21 sat.

Detaljan popis pogledajte ovdje.









dm

Većina trgovina neće raditi, a kako rade trgovine dm-a u vašoj blizini, možete pogledati ovdje.

Eurospin

Eurospin radi po uobičajenom radnom vremenu.

Pevex

Pevexov prodajni centar u Vukovaru ne radi, a trgovine u ostatku zemlje rade od 8 do 14 sati.

IKEA

Ikea radi od 10 do 21 sat.

Bauhaus

Sve trgovine Bauhausa su zatvorene.

Emmezeta

Emmezeta radi skraćeno, od 10 do 20 sati.

Designer Outlet Croatia

Designer Outlet Croatia radi prema redovnom radnom vremenu.

Avenue Mall

Trgovine u ovom šoping-centru uglavnom rade, a radno vrijeme možete pogledati ovdje.

Arena Centar

U Arena Centru Zagreb ne rade javni bilježnik, pošta i banka, a radno vrijeme dućana možete pogledati ovdje.

Westgate

Westgate Shopping City radi od 10 do 21 sat.

Mall of Split

Trgovački centar Mall of Split radi prema redovnom radnom vremenu, od 9 do 21 sat.

Portanova Osijek

Centar radi prema redovnom radnom vremenu.

Banke, pošta i Fina neće raditi.