NEKAD JE VODIO BITKU S KILOGRAMIMA! Velika transformacija omraženog ministra: HDZ-ovci paze na izgled, Frka Petešić kod brice svakog jutra

Autor: Mirko Jozić/7dnevno

Vrlo je uzak krug ljudi koji uživaju posebno povjerenje premijera Andreja Plenkovića, no oni koji ga dobro poznaju bez puno oklijevanja reći će kako je čovjek od njegova najvećeg povjerenja predstojnik njegova ureda.

Riječ je, dakako, o Zvonimiru Frki Petešiću, zagrebačkom Francuzu koji je u Hrvatsku stigao baš kao ključni Plenkovićev suradnik. On je mozak svake Plenkovićeve operacije, njegov vjerni zaštitnik i stručnjak za brojna polja, s Plenkovićem Frka komunicira o krizama, on je taj koji nerijetko dočekuje novinare, odgovara na razna neugodna pitanja, organizira sastanke, razna primanja i u svakom se pogledu brine o Plenkoviću, čuvajući time i vlastitu poziciju, koja često nije ugodna.

Onaj tko misli da je Frkin posao lak gadno se vara, taj radi od jutra do mraka, uvijek je dostupan, a mobitel mu ne prestaje zvoniti. No on to zasad stoički podnosi, na život u Zagrebu odlično se naviknuo, odgovara mu domaća hrana, život u središtu metropole, ali i sve ostale čari koje Zagreb nudi.





Detaljno se uređuje

Osim što se naviknuo na život u glavnome gradu, Frka Petešić naviknuo se i na to da kao desna ruka premijera Plenkovića mora paziti na svoj imidž, što njemu kao mladiću odraslom na pariškom asfaltu i nije neki problem.

Svakoga dana, prije nego što stigne na svoje radno mjesto, Frka Petešić odlazi u jednu od poznatih zagrebačkih brijačnica iz lanca Feš & Nobl Joze Brkića, poduzetnog brata Milijana Brkića, koja se nalazi u Jurišićevoj ulici 12, nedaleko od stana u vlasništvu Državnih nekretnina u Jurišićevoj 8, koji koristi.

U Brkićevoj brijačnici se detaljno uređuje, to je nešto što ne propušta, ali i nešto u čemu uživa. Uz to Frka Petešić pomno bira svoju odjeću pa je uvijek elegantno odjeven, najčešće ga se može sresti u klasičnim crnim odijelima koja nadopunjava bijelim ili košuljama u svjetlijim nijansama, no uz njih obično kombinira kravate u nešto svježijim, življim bojama.

Nije Frka jedini premijerov suradnik koji pazi na svoj izgled, veliki zaljubljenik u dobre frizure, odijela i košulje bio je i donedavni ministar gospodarstva Tomislav Ćorić, koji je ujedno veliku pažnju posvećivao tjelovježbi. Kalorije broji i njegov novi kolega, guverner Boris Vujčić, koji jednako tako obožava kvalitetna vina, ali i skupocjena odijela i košulje koje često uparuje s bojom svojih očiju.

Martinu Dalić vidjet ćete bez štikli jedino kada trči, cipele s visokom petom zaštitni su znak šefice Podravke koja obožava dizajnerske torbe i odijela, dok premijer Andrej Plenković njeguje imidž ozbiljnog političara, što također pokazuje strogom poslovnom frizurom i odijelima jednostavnog kroja i jednostavnih boja.

Privatno Plenković uživa u ležernoj odjeći, a oni koji ga poznaju reći će da premijer obožava brzu hranu, kavu i gazirana pića, ali da je odnedavno ponovno na nešto zdravijem režimu prehrane te da se pokušava više kretati iako mu brojne obaveze koje ima to baš i ne dopuštaju.









Za razliku od Plenkovića, problema s linijom nema predsjednik Sabora Gordan Jandroković, koji doduše promjenama nije sklon pa tako praktički cijeli život ima istu frizuru.

Teško ćete i Jandrokovića sresti bez odijela, premda je na društvenim mrežama svojedobno naciju častio svojim fotografijama u kupaćim gaćama, koje, doduše, datiraju iz rane mladosti. No može se reći da i Jandroković pazi na svoj imidž i liniju, a s vremena na vrijeme zaigra se tek dužinom brade.

Kada je o vanjskom izgledu riječ, ni oporbeni političari nisu bez aduta. Najviše pozornosti možda privlači Mostov vjeroučitelj Marin Miletić, koji se doima poput kakva rokera. Stručnjaci pak kažu kako bi, s obzirom na to da je ipak političar, morao poraditi na nešto ozbiljnijem izgledu, što njemu, čini se, ne pada na pamet.









Mnogo ozbiljniji izgled njeguje njegov kolega Nino Raspudić, koji je godinama vjeran istoj frizuri i modnom izričaju, s vremena na vrijeme u jednostavnim trapericama u Saboru se pojavi Nikola Grmoja, no moglo bi se reći da ni on godinama nije mijenjao izgled i frizuru te da je od svojeg prvog mandata do danas praktički isti.

Bez puno promjene u političkim vodama pliva šef socijaldemokrata Peđa Grbin, koji od početka političke karijere ima ozbiljnu frizuru i bradu koja je postala njegov zaštitni znak, no ne bi bilo loše da poput Frke Petešića i on s vremena na vrijeme posjeti brijačnicu. S druge strane, ne bi bilo loše da novi zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević povremeno navrati do trgovine odijelima i cipelama.

Zaštitni znak

Tomaševićev zaštitni znak su tenisice i jednostavna, bezidejna frizura, a oni koji su imali prilike surađivati s njime na početku mandata tvrde kako su muku mučili s time što je zagrebački gradonačelnik u svojem ormaru imao samo jedno odijelo i nekoliko tenisica.

Danas pak Tomašević glavnim gradom hoda u tenisicama, a stajling nadopunjuje sakoima koje nosi na traperice.

Odijela na bacanje zato ima ministar financija Zdravko Marić, koji je veliki ljubitelj sporta, a prema tvrdnjama upućenih, i veliki zaljubljenik u jednostavne, bijele košulje.

Veliku pažnju izgledu posvećuje i ministar obrane Mario Banožić koji se transformirao do neprepoznatljivosti. Prije nego što je ušao u politiku, vodio je bitku s viškom kilograma, a onda se posvetio tjelovježbi i potpuno promijenio imidž.