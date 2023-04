‘NEKA KRTICA NAS JE PRIJAVILA’! Četvorka ide u istražni zatvor, Horvat se izvukao: Kaže da je sve namješteno

Četvero osoba, među kojima je bivša pročelnica riječkog gradskog Odjela za komunalni sustav Irena Miličević, njezin suradnik Eddy Ropac, direktorica riječke Čistoće Jasna Kukuljan i Darko Žagar iz čakovečke tvrtke Žagar, uhićeni su zbog sumnji na malverzacije s EU novcem. Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odlučio je da će sva četvero biti zadržana u istražnom zatvoru zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Međutim, prvookrivljeni Đuro Horvat, vlasnik tvrtke Tehnix, neće biti zadržan u istražnom zatvoru zbog svojih godina – ima 80 godina i navodno je lošeg zdravstvenog stanja. Horvat je izjavio da mu je jasno što mu se stavlja na teret, ali da nije kriv. On tvrdi da je njegova tvrtka Tehnix sve svoje proizvode patentno zaštitila, pa tako i za projekt u Rijeci.

“Upoznat sam sa svime. Jasno mi je sve što mi se stavlja na teret i u tome nisam ništa kriv. Osjećam se kao slobodan čovjek, ali malo ranjen. Idemo dalje, mi smo lideri. Imamo 16 zaposlenih i najviše patenata. Sve smo svoje proizvode patentno zaštitili, tako i ovaj projekt koji je u Rijeci. Imamo ovlašteni patent koji nas štiti u svemu. Ovo patentno pravo osigurava nam kompletnu neovisnost nastupanja na tržištu. U EU smo dobili zeleno svjetlo kao najbolji projekt”, rekao je Horvat, prenosi HRT.





Misteriozna ‘krtica’

Pojavila se i informacija da je Horvat član SDP-a, no on tvrdi da to nije istina. Tvrdi i da mu podmeće “neka krtica”.

“Nisam član nikakve stranke, to su krivo napravili. U Rijeci je politički rat, ali ja u to ne ulazim. Vjerojatno nas je netko prijavio u Rijeci, neka krtica, ne znajući da smo mi dobročinitelji. Žrtva sam ponašanja pojedinaca koji ne cijene uspješne ljude, nego žele da Hrvatska stagnira”, rekao je.

Podsjetimo, istražitelji sumnjaju da je tvrtka Tehnix dobila posao gradnje sortirnice na namještenom natječaju, koji je EU sufinancirala s 31 milijunom kuna. Sumnja se da je projekt ukupno vrijedan oko 37 milijuna kuna preplaćen za čak pola milijuna eura.

Odvjetnik Horvata, Ante Župić, kazao je da će se žaliti na odluku o istražnom zatvoru zbog Horvatovog lošeg zdravstvenog stanja i njegovih 80 godina. Odvjetnik Darka Žagara također se žalio na odluku o istražnom zatvoru zbog godina svog klijenta, iako mu je ipak određen istražni zatvor.

Međimurska tvrtka Tehnix i njen vlasnik Đuro Horvat poznati su po inovacijama u tehnologijama sortirnica i kompostana, a Horvat tvrdi da je u Rijeci osobno lobirao da se uzme najbolja tehnologija, te da je njegova tvrtka Tehnix razvila najbolju tehnologiju u Hrvatskoj.