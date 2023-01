NEDODIRLJIVOJ HDZ-ovki BEROŠ NE MOŽE NIŠTA! Vezane su mu ruke, a šokovi se samo redaju: ‘Ne zaslužujete da vas zovemo doktoricom’

Autor: Ivana Violić/7dnevno

Njoj Vili Beroš ne može ništa, njemu su ruke vezane premda će se i problemi s Hitnom preliti na njega. Tim riječima u vladajućoj stranci komentiraju svoju stranačku kolegicu Maju Grbu Bujević, šeficu Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu koji posljednjih dana ne silazi s naslovnica zbog propusta koji su se unutar te službe dogodili, a nedavno su rezultirali smrću 68-godišnje žene koja je u teškom stanju na hitnu pomoć čekala šest sati. Žena je drugi dan preminula u bolnici. Ovo je tek jedan u nizu primjera koji otkrivaju raspad sustava u Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu.

O tome kako taj sustav funkcionira, odnosno ne funkcionira, hrvatska javnost svjedočila je više puta, pa i tijekom izvještaja o smrti splitskog novinara Vlade Matijanića, no kako to obično s problemima u trulom sustavu hrvatske države biva, sve što ne štima brzo se gura pod tepih te problemi padaju u zaborav sve do neke nove žrtve koja napuni medijske stupce onda kada za to bude prekasno. Bolnice u Hrvatskoj odavno su u kolapsu, neodržavane, derutne i zapuštene, slični prizori mogu se vidjeti i u domovima zdravlja diljem zemlje, no sve to nekako se može tolerirati, međutim, raspad sustava hitne medicine nešto je za što se cijena plaća u ljudskim životima i za takve propuste tolerancije ne bi smjelo biti.

Nema motivacije

Oni koji unutar tog sustava rade priznaju nam da su nemoćni i potvrđuju da je politika i tu uplela svoje prste, što potvrđuje slučaj nedodirljive HDZ-ovke Grbe Bujević koja slovi kao jedna od najutjecajnijih žena svoje stranke. Kriza u sustavu zorno se oslikava baš na primjeru Splita, grada u kojem prema službenoj statistici živi 161.312 stanovnika, a u kojem po smjeni od 12 sati djeluju samo četiri tima Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije, ispostava Split. Riječ je o tri tima T1 u sklopu kojih djeluje liječnik te jednom timu T2 koji funkcionira uz dva medicinska tehničara.





Bilo kako bilo, u Splitu koji je jedno od turističkih središta Lijepe Naše postoje samo četiri tima hitne pomoći. Često se i u Splitu, ali i izvan njega dogodi da bude više intervencija nego jedinica hitne pomoći, no interes za ovaj posao je slab. Iako se natječaji s vremena na vrijeme raspisuju, na njih se javlja malo ljudi, a oni koji rade u tom sustavu govore kako su plaće s obzirom na odgovornost koju ti ljudi imaju na sebi u najmanju ruku skromne. Kako nam objašnjava jedan sugovornik, kompletan sustav je truo i polako, ali sigurno to postaje vidljivo i opasno za građane jer je s malim primanjima teško motivirati nekoga da se uhvati ukoštac s tim poslom. Ako se u sustavu nešto ne promijeni u idućih pet do deset godina, njegova opstojnost mogla bi biti dovedena u pitanje jer je već sada u nekim sredinama upitno kako s postojećim brojem djelatnika spojiti službu.

Odlazak kadra

Uz to što hitnim zavodima diljem zemlje manjka medicinskih sestara, pa i vozača, problem je i mali broj liječnika koji bi se dugoročno željeli zaposliti u Hitnoj pomoći, za većinu liječnika, posebice onih mladih, Hitna pomoć mjesto je za stjecanje prakse, nakon čega uglavnom idu u bolničke ustanove ili u inozemstvo, gdje su tehničari posebno educirani i specijalizirani u području hitne medicine, što kod nas također nije dovoljno uređeno. Reforma zdravstva koju je Beroš nedavno predstavio za sustav Hitne pomoći nije donijela nikakve iskorake ni rasterećenje, ali bez obzira na sve, Grba Bujević ne namjerava se odreći svoje pozicije, što je potvrdila i tijekom gostovanja u Dnevniku Nove TV, gdje je izjavila kako se ne osjeća odgovornom za propuste u službi koji se odnose na situaciju sa ženom iz varaždinskog kraja koja je satima čekala hitnu, da bi idućeg dana u bolnici preminula.

Prema riječima šefice Hitne, utvrđena je osobna odgovornost djelatnika, za što su poduzete mjere, a ona će pak odgovornost snositi samo ako se pokaže da je za nešto kriva. Te njezine riječi izazvale su burne reakcije, a djelatnici Hitne oglasili su se na društvenim mrežama. “Majo, prvo ne zaslužujete da vas zovemo doktoricom jer ste u gostovanju pokazali da ste prava političarka. Ni na jedno pitanje niste konkretno odgovorili! Naveli ste: ‘Zadatak mog zavoda konkretno je da propiše edukacije, da propiše standarde, da donese pravila igre te da se svi u tom sustavu tih pravila igre drže’. Mi se pitamo koji je to vaš zavod? Karlovački (zašto bismo mi svi prihvatili pravila igre Karlovačkog zavoda) ili je to HZHM? Ako je to HZHM, onda ste valjda svjesni da ste donijeli hrpu pravilnika koji svaki zavod tumači onako kako mu odgovara, tj. ovisno o tome koliko županija ima novca za financiranje. A mi se pitamo čemu vi uopće onda služite? Vi kao osoba i HZHM kao takav općenito. HZHM je parazit na državnim jaslama koji ne snosi odgovornost ni za što, dok s druge strane za sve uspješne stvari koje djelatnici naprave na terenu HZHM je prvi u medijima i preuzima zasluge preko leđa djelatnika! Upitani ste imamo li dovoljno ljudi i imamo li svi adekvatnu i dovoljno opreme…”

Napad struke

“… Naravno, koncizan odgovor niste dali. Spominjete brodove, HEMS, specijalizacije. Međutim, to sve obećavate od 2012., dakle već 10 godina slušamo ista obećanja. Upitani ste i za reformu, međutim, propustili ste spomenuti da je udruga Hitna uživo 194 izradila prijedlog zakona, da bi se svi ti pravilnici i polupravilnici objedinili u zakonu”, poručuju djelatnici Hitne svojoj šefici, napominjući da se protivila zakonu i na jednom od sastanaka pokazala pravo lice izderavajući se na članove udruge nakon što je Beroš napustio sastanak.”

S obzirom na to da vi ni jednu grešku u ‘svom’ zavodu ne vidite kao osobnu odgovornost, mišljenja smo da Hitna treba biti direktno pod Ministarstvom zdravstva te da se HZHM treba ugasiti te svim trenutnim zaposlenicima treba zabraniti da budu na ikakav način povezani sa sustavom hitne medicine. Informacija za vas (tj. odgovor na pitanje na koje niste dali odgovor) da, premalo nas je. Širenje mreže je potrebno što prije. Ne, nemamo svi istu opremu i nemamo svi svu opremu propisanu pravilnicima. Također, uzevši u obzir da ste saborska zastupnica te potpredsjednica saborskog Odbora za zdravstvo, žalosno je koliko malo se zalažete za hitnu medicinu, usudili bismo se reći da se ne zalažete uopće. Vi ste jedan veliki uteg hitne medicine, i što prije vi odete i dođe netko novi i sposobniji, ili se ugasi HZHM te prebaci pod Ministarstvo, Hitna će se preporoditi. Također, poznato je i vama i široj javnosti da smo kao udruga još u travnju prošle godine tražili vašu smjenu, koju i dalje tražimo. Krivac za nered u sustavu ste vi i isključivo vi. Vi šaljete kontrole i inspekcije po županijskim zavodima. Vi ne pronalazite nepravilnosti ni u jednoj županiji i svi prema vama udovoljavaju standardima. Dakle, molimo vas u ime udruge i u ime velikog broja hitnjaka u RH da jednostavno napustite mjesto ravnateljice HZHM-a i povedete sva svoja potrčkala sa sobom te da prepustite to mjesto, kako smo već naveli, nekom sposobnijem. Vaš ostanak znači slušanje još nebrojeno puno obećanja, nebriga za djelatnike, a sve se to u konačnici preslikava u neadekvatnu skrb za naše pacijente zbog kojih na kraju krajeva i jesmo tu. Što nama budu bolji uvjeti, vodstvo i oprema, to će nam biti lakše raditi, a to će onda osjetiti i pacijenti te se neće više događati da ljudi umiru samo zato što ste vi nesposobni uočiti da vam je sustav rastegnut do mjere kad je samo pitanje trenutka kad će se urušiti kao kula od karata. S poštovanjem, Udruga Hitna uživo 194“, napisali su hitnjaci na Facebooku. Njihovi napisi nisu previše uznemirili Grbu Bujević, svjedoče to i HDZ-ovci koji tvrde da ona doista jest stasala u pravu i ozbiljnu političarku koja je i prema službenoj biografiji kao anesteziologinja i reanimatologinja posljednji put radila od 1993. do 2001. Nakon toga se posvetila menadžerskoj karijeri pa je shodno tome bila pomoćnica ravnatelja, a nakon toga i voditeljica Službe za hitnu medicinu u Karlovcu.

Bahat odgovor

Iduća postaja njezine karijere bila je ona kada je 2009. izabrana za ravnateljicu Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, kao ravnateljica Zavoda stekla je status primarijusa, a nakon toga je postala i specijalistica hitne medicine koja se popularizirala kao članica Stožera, iako je u javnosti istupala i prije koronakrize. Tako je, primjerice, u središte pozornosti dospjela kada je mladić iz Zaprešića igubio život zbog toga što do njega nije stiglo valjano vozilo Hitne pomoći. Tada se u medijima propitivala njezina ostavka, no njoj to nije padalo na pamet. I u pandemiji koronavirusa više se puta propitivala funkcionalnost Hitne pomoći, a u javnom je prostoru odjeknulo očitovanje Grbe Bujević o slučaju samohrane majke iz okolice Zagreba kojoj Hitna nije željela doći po dijete koje je imalo temperaturu.









“To vam ne vjerujem. Može zvati tko kako hoće i tvrditi što hoće. Tri sata dnevno gubim na rekla-kazala. Tek kad prijavite, provjerit ćemo audiozapis. Ako je to točno, bit će kažnjeni”, izjavila je Grba Bujević, izazivajući zgražanje javnosti. Osim toga, ova nova saborska zastupnica kreatorica je razdvajanja sustava sanitetskog prijevoza i vozila Hitne pomoći koji se još od 2011., otkako je na snazi, nerijetko nalazi na meti kritika, a posebno je problematičan pravilnik na temelju kojega vozila saniteta koja su podređena domovima zdravlja smiju voziti pacijente tek uz najavu od 24 do 48 sati. U politici se Grba Bujević angažirala tek nedavno, ne krijući ponos time što je članica HDZ-a, a kako se smatra jednom od najutjecajnijih žena stranke, tako je jasno da Beroš, čiji je utjecaj u stranci sve manji, ne može previše utjecati na njezin odlazak. Kako bi i utjecao kada je i sam Beroš nedavno strahovao od rekonstrukcije Vlade pribojavajući se za svoju poziciju. Ministri i saborski zastupnici liječničke struke tako su svoje karijere sveli na strah od Plenkovićeve metle, a zdravstveni sustav za to vrijeme niže probleme i ostaje bez kadrova, pretvarajući se u opasnost za građane kojima preostaje sve manje opcija za adekvatno liječenje.