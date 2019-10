NEDAMO NAŠE KUĆE: Preko hrvatskih kuća ucrtan srpski autoput. Planiraju im srušiti kuću da bi sagradili autoput!

Autor: Dnevno

Garevac je selo posavskih Hrvata u sastavu općine Modriča i ujedno posljednji ratom uništen kraj. Upravo su na ovom mjestu bračni par Perković prije gotovo 10 godina, u potpunosti obnovili svoju katnicu devastiranu u ratu, a problem im sada predstavlja plan gradnje nove autocesta od sela Vukosavlje do Brčkog, koja bi prolazila točno preko Garevca.

Najveći problem ogleda se u tome, što kooridinate za novu autocestu prelaze baš sredinom sela Garevca. Bračni par našao se u nezgodnoj i nevjerojatnoj situaciji. “Evo, tu gdje mi sad stojimo po tom bi planu trebala ići autocesta.” – kroz suze govori Ivo Perković, Garevljaninm koji je mirovinu zaradio u Švicarskoj, gdje mu i danas žive djeca, piše Jutarnji list.

Obitelj je živjela u Švicarskoj nakon što im je kuća u potpunosti devastirana u ratu. Sada su se vratili u svoju domovinu, gdje planiraju ostati živjeti ostatak života. Također, planirali su ponovnu obnovu kuće, ali dočekao ih je problem oko gradnje nove autoceste. “Da mi je znati tko je došao na ideju da autocestu stavi kroz jezgru sela, kraj crkve, škole… Ovime bi nas zauvijek otjerali, a to ne smijemo dopustiti i na to ne pristajemo. I nekako mislim da će se to ipak riješiti povoljno po nas – sad već pomirljivije govori naš domaćin.” , ispričao je Ivo Perković za Jutarnji list.

“Po tom planu, trebala bi se rušiti moja i kuća moje majke. To je živi užas. Vratio sam se na svoje ognjište, a sad me žele otjerati. Nisam dočekao propast Uljanika, a sad bi moje selo moglo proći kao Uljanik. Katastrofa!”, ogorčen je susjed Perkovićevih, Mladen Križić.

Predsjednik savjeta Mjesne zajednice Garevac, Vlado Tokić objasnio je kako se ljudi u svoje kuće vraćaju vikendima i praznicima i stalo im je do njih, a prema novome planu trebalo ih se srušiti više od 60. “Trasa je nacrtana tako da nam prođe posred sela i sruši pola kuća, podijeli ga na dva dijela, a pokraj nas ima neobradivih njiva i pašnjaka na kojim se autocesta može do mile volje širiti.” , objašnjava Tokić. Dodaje da su primjedbe i zamolbe već poslane i da se sada čekaju odgovoriiz vrha vlasti. Autocesta bi trebala prolaziti pokraj ograde kuće Perkovićevih i pet metara od župne kuće, koja bi se također trebala rušiti. “Mi dobro surađujemo i imamo lijep suživot s našim sumještanima i susjedima Srbima, no ovdje je jasno da riba smrdi od glave. Ovdje je riječ o visokoj politici. Mora se imati razumijevanja za druge nacije. Idu direktno preko kuća, rušiti hrvatska sela. No mislim da ćemo mi dobiti ovu bitku” navodi župnik crkve Marije Majke Crkve u Garevcu. Anto Stjepanović.





“Kuće ne damo. I nisu tu u pitanju samo kuće hrvatskih povratnika, nego i naših komšija Srba. I njima bi se trebali rušiti domovi. Mi, inače, ovdje nemamo nikakvih problema, nema sukoba i u ovome smo složni, a podržavaju nas i mještani okolnih srpskih sela, kojih se to ne tiče izravno, ali suosjećaju s nama.”, kaže predsjednik savjeta Mjesne zajednice Garevac, Vlado Tokić.