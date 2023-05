‘NEĆU GOVORITI O DOMOVINSKOM RATU!’ Predsjednik u Vukovaru: ‘Ljudi se nisu borili za Europsku uniju, nacionalna država bio je cilj’

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je danas na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara na kojoj je, čestitajući Vukovarkama i Vukovarcima Dan Grada i njegovog zaštitnika sv. Filipa i Jakova, poručio da si postavljaju visoke ciljeve jer su ih sposobni i ostvariti.

Na početku prigodnog obraćanja predsjednik Milanović rekao je da ovom prilikom neće govoriti o Domovinskom ratu osvrnuvši se samo na mirnu reintegraciju ocijenivši je „pametno i inteligentno koncipiranom i provedenom” jer nitko u tom procesu nije stradao.

Govoreći o borbi za hrvatsku državu kroz povijest, o kojoj se često govori kao o ostvarenju tisućljetnog sna, rekao je: “Činjenica je da je to bio ultimativni cilj – hrvatska država. Ljudi se ovdje nisu borili za integracije – Europsku uniju, NATO, OECD, Vijeće Europe – niti su se borili protiv toga. Nacionalna država je bio cilj. On se može ostvariti s mnogim sredstvima, ne baš s apsolutno svim sredstvima jer ni u toj borbi nije dopušteno apsolutno sve, postoje zakoni ljudskosti, poštenja, božji zakoni, nešto što se ne smije nikada pogaziti, ali to je bio cilj”.





Govoreći, nadalje, o Europskoj uniji, ponovno je poručio kako se iz europskih fondova treba iskoristi svaki euro. Ali je upozorio kako pri tome treba biti pošten.

„Budite surovi prema korupciji. Korupcija i pohlepa prema javnom novcu erodiraju i uništavaju povjerenje u vlast kao ništa“, rekao je. Vukovaru je poželio da u distribuciji moći, novca, razvijenosti, a onda i utjecaja, bude kao nekada, razvijen i bogat i da više nikada nema potrebe da kažemo ‘Pomozite Vukovaru’, nego da Vukovar bude taj koji će pomagati drugima”.

Osim predsjednika Milanovića na svečanoj sjednici govorili su gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava, predsjednik Gradskog vijeća Željko Sabo, zamjenik župana Vukovarsko-srijemske županije Franjo Orešković, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH i izaslanik predsjednika Vlade RH Zvonko Milas te saborski zastupnik i izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Nikola Mažar.

Uz predsjednika Milanovića bio je posebni savjetnik Predsjednika Republike za veterane Domovinskog rata Marijan Mareković, koji je uoči svečane sjednice kao izaslanik Predsjednika Republike položio vijenac u spomen na poginule, nestale, ubijene i umrle hrvatske branitelje Vukovara kod spomen-obilježja na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata.