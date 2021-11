NEĆEMO SE RADOVATI, ALI… Naš znanstvenik uz loše vijesti o novom soju pružio nadu: ‘To bi moglo biti slijepo crijevo za virus’

Autor: Daniel Radman

Novi soj koronavirusa – neki će ga nazvati južnoafričkim, a službeno je proglašen varijantom “omikron” – izazvao je novi val panike, no Kristian Vlahoviček s PMF-a našao je tu tračak nade.

Kaže, zbog tolikog broja mutacija virus nam može zadati veće brige, odnosno veću zaraznost i lakše širenje, ali potencijalno i dobru stvar.

“Lako može značiti i to da je to jedna od mutacija koja će biti slijepo crijevo za virus, evolucijsko slijepo crijevo možda je sad žarište u Južnoj Africi, ali će zamrijeti jer se pokazuje da takav virus nije dovoljno kompetitivan s virusima koji kolaju u populaciji”, naglasio je.

EU predlaže zabranu letova

No, sve su to zasad teoretska nagađanja, slično kao i kad su se pojavili drugi sojevi. Pojasnio je to Luka Čičin Šain, virusni imunolog iz Centra za infektološka istraživanja Helmholtz

“O zaraznosti novog soja ne znamo ništa. Znamo da je novi soj znatno mutirao, što upućuje na veći evolucijski skok. To nam govori da bi taj soj mogao imati različita svojstva, ali ne znamo kakva će ta svojstva biti.”

Omikron soj, prema prvim podacima, mogao bi uzrokovati veći rizik od ponovne zaraze. Kao prvu mjeru Europska unija predložila je zemljama članicama potpunu zabranu letova prema jugu Afrike do daljnjega, a putnicima koji stižu iz te regije odlazak u strogu karantenu.