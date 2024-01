Neće vjerovati s kime je Plenković usporedio Grbina: Provocirao pa dobio papren odgovor

U Saboru se u ponedjeljak održava. Sjednica je započela u ponedjeljak u 9:30 sati, a prvo pitanje na Aktualnom prijepodnevu postavila je SDSS-ova Dragana Jeckov. Sabor će, koliko se zasad zna, zasjedati 10 tjedana, do 22. ožujka, nakon čega će napraviti stanku u Velikom tjednu, a hoće li zastupnici nakon toga dobiti poziv za još jedno zasjedanje, za sada se ne zna.

Podsjećamo, ušli smo u super izbornu godinu u kojoj nas očekuju trostruki izbori. Za Europski parlament, Hrvatski sabor i na koncu predsjednički izbori.

Sukobili su se šef vladajuće koalicije Andrej Plenković i predsjednik SDP-a Peđa Grbin, a premijer je povukao i neke neugodne usporedbe koje bi mogle zaboljeti Grbina koji na idućim izborima želi postati novi šef države.

Pitanje premijeru postavio šef SDP-a Peđa Grbin:

Plenković odgovorio Grbinu

“Ulazimo u godinu u kojoj će se održati niz izbora. Za one za Hrvatski sabor još ne znamo kad će se održati jer to ne želite reći. Ali ono što znamo jest da se u kampanji za izbore za Hrvatski sabor nekim temama ne želite baviti. Ne želite se baviti temom korupcije i time kako vaši kolege iz vlade izvlače novac iz proračuna, daju ih medijima i trećim osobama i onda za uzvrat uzimaju dio. Postoje neke teme o kojima se želite baciti pa ste se na pitanje kolege Dretara koje je zvučalo kao da ste se dogovorili, pohvalili Rafaleima. Hvalite se time da ćete riješiti problem plaća u javnom sektoru što je ok, jedini je problem što se godina niste htjeli baviti time pa sve sada nagomilalo. i pitanje mirovina. Odlučili ste se za pristup Djeda Mraza, povremeni dodaci nekad za Uskrs nekad za Božić. Je li ta politika nerješavanja problema bila planirana tako da se pred izbore možete hvaliti tuđim novcem i pokazati kao netko tko probleme zna riješiti iako ih je u velikoj mjeri sam stvorio”, pitao je?









“Ovdje kolega Grbin govori o temama o kojima se govori i ne govori. Jučer smo čuli od kolege Grmoje koji je najavio koaliciju sa SDP-om pa me zanima koji je stav koji je stav vaš o temi oblika zemlje: Jeste li na stavu Mosta da je zemlja ravna ploča, je li za vas okrugla ili ste temu stavili pod tepih?”, pitao je Zekanović. Premijer je odgovorio šefu SDP-a: “Vi ste najveći patuljak kao predsjednik SDP-a od svih vaših prethodnika da je i Bernardić za vas bio gigant. To je politički vrlo važno da imamo na umu. E sada, vi ste ovdje u izlaganju govorili o temama koje gotovo da su jednako dogovorene sa mnom kao i ove gdje nas je hvalio gospodin Dretar”, rekao je premijer.

Premijer ironično o šefu oporbe

Nastavio je ‘zahvaljivati’ SDP-u.

“Imam dojam kao da vi nama ovdje suflirate što da mi kažemo. Plaće – u mandatu vaše zadnje vlade znate koliko je porasla prosječna plaća? Ona je porasla za 24 eura u četiri godine. Ja mislim da hrvatski građani vape da im ponovno plaća poraste za 24 eura u četiri godine. Mislim da svi oni jedva čekaju. Mi smo ju povećali za 430 eura i to je taj odabir relativno jednostavan pred biračima. To je 18 puta više. Kad ste vi bili na vlasti minimalac je porastao 11 posto. U našem mandatu porastao je sa 414 bruto na 840 bruto. Mi smo rekli prvi mandat da će mirovine porasti za 5, porasle su za 15. Rekli smo za drugi mandat da će porasti za 10, već su porasle za 34 posto”, hvalio se Plenković i zahvalio Grbinu na pitanjima.









