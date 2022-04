NEĆE TRPJETI KERUMOVE UVREDE, JAVIO SE STANKOVIĆ! Voditelj smislio odgovor: Žestoko se narugao splitskom poduzetniku

Autor: N.K

Aleksandar Stanković odgovorio je Facebook statusom na prozivke bivšeg splitskog gradonačelnika Keruma koji je pitao “koliko košta gostovanje kod Stankovića”.

Podsjetimo, Kerum je žestoko reagirao kada je saznao da će gradonačelnik Ivica Puljak koji će podnijeti ostavku, gostovati u emisiji Nedjeljom u 2.

Ostavku je podnio jer nije htio smijeniti svog zamjenika protiv kojeg je DORH podigao optužnicu.

“Pita Kerum jel mu neko može reć kolko košta gostovanje kod Stankovića? Ne brukaj se Žele, bio si s kosom, bez kose, bila je seka… nemaš tih para više”, napisao je na svom Facebooku Stanković.

Kerum je i na Facebooku komentirao Stankovićevu emisiju te dodatno podbadao.

“Imam jedno pitanje za vas, zna li netko od vas Acka Stankovića da mi dogovori emisiju Nedjeljom u dva? I neka kaže koliko to košta? Može kompenzacija u bozonima! Pitanja ću mu ja dati da se ne muči i recite mu da me ne pita kako sam prevario stranku Pametno i maznuo im sredstva s računa. Ustvari neka me pita šta mu ja napišem. I recite mu da me pusti da onako uljuđeno tolerantno lažem. Brzinski ću lagat da me niko ne razumi. Eto toliko za sada”, napisao je Željko Kerum ranije danas.