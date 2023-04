NEĆE ONI JOŠ DUGO! Sprema se potres u Mostu, bračni par na meti nezadovoljnika: ‘Guraju nas u zagrljaj ljevice’

Autor: Ivana Violić/7dnevno

Nedavno je nezavisni zastupnik koji u parlamentu sjedi u Mostovu zastupničkom klubu Nino Raspudić otkrio kako razmišlja o kandidaturi za predsjednika, no ti planovi zasad nisu realni. Oni koji dobro poznaju omjere snaga u oporbenim redovima, ali i na Pantovčaku, tu Raspudićevu retoriku opisuju kao spin pa kažu da je ovaj poznati mostarski filozof i dalje u korektnim odnosima s predsjednikom. O odnosima između Raspudića i Milanovića često je progovarao i premijer Andrej Plenković, a u HDZ-u smatraju kako je Raspudić taj koji usmjerava Milanovićeva stajališta prema desnom biračkom tijelu, a posebice prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini, gdje je nekadašnji šef SDP-a sve popularnija politička figura.

Ne misli Milanović odustati od Pantovčaka i borbe za još jedan mandat, a ne misli mu ni Raspudić na tom putu biti prepreka, smatra se u vladajućim redovima u kojima se neprestano naglašava kako je Plenković posebno neurotičan kada mu se spomene bračni par Raspudić, za koje je uostalom nedavno izjavio da su se Mostu, a onda i Milanoviću, pa na koncu i politici priklonili iz financijskih interesa. Teške su to i velike riječi za koje nikakva potvrda ne postoji, politika nije rezervirana isključivo za HDZ-ovce, no to je Plenkoviću, čini se, teško shvatiti.

Riječki scenarij

Ono što u Mostu dio članova teško shvaća jest upravo političko djelovanje supruga Raspudića. Iako je ovaj bračni par Mostu uistinu pomogao u najtežim trenucima osipanja, nejasno je zbog čega Raspudić i njegova supruga još nisu članovi njihove stranke premda na stranačkim sastancima nerijetko imaju glavnu riječ. Raspudići u ime Mosta nastupaju u medijima možda čak i češće od njihovih zastupnika, otvaraju teme, djeluju aktivno i u sabornici, a to dijelu mostovaca počinje smetati jer smatraju da je ovaj dvojac eksponiraniji i od Nikole Grmoje i od Bože Petrova, kojega ionako u medijima ima sve manje.





Rijetko se kada u medijima pojavljuje Mostov stručnjak za financije i nesuđeni zagrebački gradonačelnik Zvonimir Troskot, a malo tko je ikada i čuo za njihova zastupnika Antu Kujundžića. Sve je manje u javnom prostoru zastupljen i Mostov bombarder Miro Bulj, koji je izgleda odlučio svoje djelovanje svesti na lokalnu politiku u svojem rodnom gradu Sinju, kojim upravlja iz gradonačelničke fotelje. I sve bi to mostovci prihvatili kao stranačku politiku i stranačke odluke, da pred strankom nisu parlamentarni izbori na koje izlaze a da nisu valjano osnažili lokalne organizacije.

U Mostu, kako sami tvrde, više mimo Raspudića i nema prepoznatljivih, mladih ljudi na čijem je profiliranju trebalo raditi na terenu, što se posebno moglo vidjeti na izborima u Rijeci, gdje je Most doživio debakl nakon kojeg je Marin Miletić podnio ostavku na dužnost šefa tamošnje organizacije. Od takvog, riječkog scenarija strahuju ozbiljno u Mostovim redovima i za parlamentarne izbore, a kako kažu, najveći im je problem to što Raspudić u ime stranke sve otvorenije i sve učestalije zagovara formiranje velike lijevo-liberalne koalicije u kojoj bi se našli SDP, Možemo, Centar i ostale oporbene opcije čiji ideološki predznak uvelike odudara od onoga na čemu se Most posljednjih godina izgradio u stranku desnog centra s demokršćanskim načelima.

Ne odgovara to Raspudićevo guranje Mosta u zagrljaj ljevice nizu članova te stranke, u kojoj smatraju da bi na parlamentarne izbore trebali po provjerenom modelu samostalno i bez bilo kakvih suradnika, kao i u prethodna dva izborna ciklusa. Umjesto toga, Raspudić sada istupa u ime cijele stranke u koju nije ni uključen te zagovara suradnju s opcijama koje mostovcima konzervativnih načela, kakvo uglavnom i jest njihovo biračko tijelo, jednostavno nisu prihvatljive.

Politički košmar

Uvjereni su mostovci s kojima smo razgovarali da bi Raspudić i na predsjedničkim izborima, u drugom krugu, potporu mogao dati predsjedniku Milanoviću, neovisno o tome tko bi bio na mjestu njegova protukandidata, a sve to moglo bi izazvati dodatni razdor u ovoj stranci čiji predstavnici nisu otvoreni za suradnju na desnom spektru niti ih zanima ujedinjenje desnice, od čega su odustali nakon predsjedničkih izbora na kojima je Most podržavao Miroslava Škoru, no ne treba zaboraviti da Raspudići tada nisu bili neformalni dio njihova tima.

Da je Raspudić ipak i nakon najave vlastite potencijalne kandidature na predsjedničkim izborima sklon Milanoviću, može se naslutiti i iz njegove izjave u kojoj je za predsjednikove istupe pronašao opravdanje u dopisima koje je ovaj objavio, a koje je upućivao premijeru Plenkoviću. Hoće li na koncu u tom političkom košmaru Most bez Raspudića nastaviti svoj politički put, teško je reći, nije nemoguće da se stranka ponovno počne osipati baš zbog ovakvih koalicija koje se najavljuju, a koje članovi smatraju neprincipijelnima, jer se njihovo nezadovoljstvo već sada počelo spominjati te ga ne bi trebalo ignorirati, no pitanje je ima li Mostovo vodstvo rješenje za ovu problematiku.