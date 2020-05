NEĆAK ŽENE KOJU SU ZAMIJENILI: ‘Sinoć su mi poslali fotografije moje tetke kako se smije i pozdravlja me’

Autor: Dnevno

Do ponedjeljka navečer zagrebački odvjetnik Tomislav Zorić, kao i cijela obitelj, vjerovali su da je u Grudama u Hercegovini 21. travnja pokopana njihova teta, Iva Feisthammel.

Naime, u ponedjeljak navečer je, negdje iza 18 sati, Tomislavu zazvonio telefon. Nazvao ga dr. Krešimir Dolić, pomoćnik ravnatelja splitske bolnice.”Rekao mi je “da ne zna kako bi počeo i što bi rekao, ali došlo je do jedne velike pogreške u našem KBC-u” te da se radi o zamjeni identiteta.

Moj prvi dojam, valjda od šoka i nevjerice, je bio da je pogreška napravljena na Patologiji, što se zna desiti s papirima pokojnika, da se naprosto zamijene. Tek kasnije sam shvatio da je tetka živa, da je pokopana druga osoba.

Nisam znao bi li se smijao ili plakao. Najgore mi je bilo priopćiti ostaloj rodbini da ne misle da sam ja prolupao”, ispričao je Tomislav za Slobodnu Dalmaciju.

“Nakon dr. Dolića nazvao me i ministar Vili Beroš. Bio je jako ljut zbog cijelog događaja i rekao da je to neoprostivo, da se ne smije događati. Nije ni on znao kako početi razgovor, puno se ispričavao u ime cijelog sustava. Ja sam svjestan, molim vas da to napišite, da se greške takve vrste događaju, da su to bili okolnosti s prijemom 300 starijih ljudi u dva dana u bolnicu.

U ovim trenucima lako bi bilo napasti zdravstvene djelatnike, ali ajmo se naći u njihov koži. Od njih 300, pa 100 nije znalo kako se zove. Nije to lako. Kada sam prespavao situaciju, a još ne znam je li sanjam sve ovo, jasno mi je da su takve greške moguće. Nešto drugo bi bilo žalosno, a to je da su zamijenjene na patologiji i da se to nikada nije doznalo”, rekao je.

Na pogreb, koji je održan 21. travnja, nije mogao ići zbog zabrane napuštanja Zagreba i prelaska državne granice.

“Sinoć su mi poslali fotografije moje tetke kako se smije i pozdravlja me. Gledate nekoga koga ste pokopali, ona živa i ne vjerujete svojim očima! Još ne znam ni sve okolnosti kako se sve saznalo.

Ja sam svoje suze isplakao, nekome drugome danas jako teško”, rekao je.

Upitan hoće li zadovoljštinu zbog svega potražiti na sudu, odgovorio je: “Ne! To kategorično kažem. Nikakva zadovoljština na sudu ne dolazi u obzir. Meni je zadovoljstvo to što je tetka živa. Ministar je postupio iskreno, ravnatelj isto tako. Čuo sam da je dao ostavku po objektivnoj odgovornosti. Sada okrivljavati nekoga, bilo bi suvišno”, navodi Zorić.

Očekuje da će osoba koja je pokopana u njihovoj obiteljskoj grobnici u Grudama ubrzo biti ekshumirana, piše Slobodna Dalmacija.