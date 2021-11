‘NEBULOZE IDU INTERNETOM’ Premijer o Milanovićevom dokumentu, biskupima i Banožićevoj gesti: ‘Ne vidim da je tu propala ratna mornarica, država…!’

Autor: L.B.

Nakon konferencije za medije u Banskim dvorima vezano za kreditni rejting Hrvatske, koji je, prema agenciji Fitch, porastao, premijer Andrej Plenković odgovarao je na novinarska pitanja.

Među ostalima, postavljeno mu je i pitanje oko dokumenta koji mu je poslao predsjednik Zoran Milanović, na što je premijer odvratio:

“Primio sam to. Ja sam uvjeren da će to on objaviti. To nije dramatično pismo. Ako on to ne objavi u narednih dan dva, to bi me iznenadilo”, rekao je Plenković.

‘Ne vidim da je propala ratna mornarica’

Premijeru je postavljeno i pitanje vezano za vojni brod, koji je ministar Marijo Banožić ustupio svećenstvu brod za prijevoz.

“Što se tiče vojnih brodova, ja ne vidim što je problem. Radilo se o zaređenju biskupa Vidovića. Vojni ordinarijat je pismeno tražio od ministra da se organizira prijevoz, ministar je to odobrio. Ja mislim da to nije kazneno djelo, država nije propala. Što se mene tiče, nije problem da se to napravilo”, rekao je Plenković te dodao:

“Ne vidim da je tu propala ratna mornarica, država. Po toj logici mogli bi štošta toga eliminirati”, rekao je Plenković.

‘Postoji nešto što se zove zdrav razum’

Komentirao je i hrvatske biskupe, koji su se u petak izjasnili protiv prisile na cijepljenje te tražili korištenje neinvazivnih metoda testiranja.

“Ja vjerujem da su se mnogi biskupi cijepili. A što se tiče slobode da se netko baš ne želi cijepiti, okej, ali to ne može biti razlog da ne poštujemo one koji su cijepljeni. Nebuloze idu internetom, covid potvrde se uspoređuju s progonom iz Drugog svjetskog rata, ne znam tko se toga sjeti. Svaki dan je tu prosvjed, neka prosvjeduju svaki dan. Ali postoji nešto što se zove zdrav razum”, rekao je Plenković.









Premijer je poručio i da cjepivo štiti te ispričao da je prije tjedan dana s ministrom Berošem bio kod Lukšića kako bi vidio covid-pacijente.

“Ne mogu vam reći koliko cijenim napor liječnika i zdravstvenih djelatnika, i zgroženost prema onima koji tvrde da toga nema”, naveo je.