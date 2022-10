‘NE ZNAM OD ČEGA DA SE BRANIM, TO JE IZMIŠLJENI PROCES!’ Bivši šef Janafa progovorio prvi put nakon izlaska iz pritvora: ‘Lažna, tendenciozna optužnica bez i jednog jedinog dokaza’

Bivši šef Janaf-a Dragan Kovačević dao je ekskluzivni intervju za RTL, prvi nakon izlaska iz pritvora. Govorio je o optužbama na njegov, ali i premijerov račun, te o dolasku pred antikorupcijsko vijeće.

Upitan je hoće li doći u Sabor na povjerenstvo koje poziva Nikola Grmoja.

"Ja sam dobio poziv. Mislim da je sveta dužnost da kada te najviše zakonodavno tijelo u Hrvatskoj pozove, da se odazoveš i odgovoriš na pitanja koja ti tijelo postavi", rekao je.





‘Sve ću odgovoriti što me budu pitali’

Na pitanje je li bio na sastanku na kojem je bio premijer i ministar Ćorić o gašenju Sisačke rafinerije, rekao je kako će sve odgovore dati pred saborskim zastupnicima.

“Sve ću odgovore dati pred saborskim zastupnicima jer mislim da je to dužnost svakog građanina ove zemlje. Vidio sam u nekoliko naslova da kada se zove kancelara Njemačke ili predsjednika Francuske, oni se odazivaju na odbore, komisije, istražna povjerenstva koje parlamenti zemalja zatraže. Tko sam ja da se ne bi odazvao na jedno takvo ispitivanje koje je zatražilo najviše zakonodavno tijelu u RH, a to je Hrvatski sabor. Sve ću odgovoriti što me budu pitali na mjestu gdje to budem trebao odgovoriti”, poručio je Kovačević.

O Sisačkoj rafineriji: To vam je kao kada imate neki stari kazan za rakiju

Kovačević je prokomentirao zbog čega nije htio potpisati Memorandum.

“Memorandum je jedan značajan dokument koji je imao jednu stratešku dimenziju za Republiku Hrvatsku. On je imao jednu duboku dimenziju energetskih i nacionalnih interesa i ja sam u tom Memorandumu prepoznao nešto što bi moglo naštetiti nacionalnim i energetskim interesima Hrvatske”, kaže.

Na pitanje može li se otvoriti Sisačka rafinerija, tvrdi:

"Cjelokupni energetski sustav RH kao i ekonomija koja se urušava, 20-30 godina, sve političke elite i Vlade dovele su do toga da danas INA i ostala velika poduzeća koja su nestala, INA je pretvorena u maloprodajnu mrežu. Naravno da se Sisačka rafinerija može otvoriti. I ona bi se trebala i morala otvoriti. Ako netko kaže ima li ona uvjete da se otvori, to vam je kao kada imate neki stari kazan za rakiju. I sa starim kazanom možete ispeći rakiju ako je potrebno i nemate novi.









Druga stvar, ako vi već imate sirovinu, naftu visoke kvalitete i do nje imate tvorevinu koja to može preraditi. Ako ćemo napraviti usporedbu, to je kao da imate šumu, kraj te šume imate neku drvnu industriju i prodaju namještaja, a vi imate trupce i odvezete ih u Italiju te vam tada ne radi ni tvornica ni prodaja namještaja. To se trenutno događa s hrvatskom naftom koja bi se trebala prerađivati u Sisku”, objašnjava Kovačević.

‘Mi smo uništili struku, znanost, proizvodnju i sve što se moglo uništiti da bi INA postala beznačajna’

Tko koči? “Vidim da su sada politika i Vlada rekli da stave novu upravu. Bilo bi dobro da im onda sada kažu: ‘Evo imate prvi zadatak otvoriti rafineriju Sisak”, poručuje Kovačević.

Potom se osvrnuo i na pljačku u INA-i.









“Ja ne bih govorio o pljački stoljeća ili tisućljeća jer se u hrvatskom javnom prostoru često upotrebljavaju jako teške riječi. Treba se utvrditi što se sve i kako dogodilo, ali INA je devastirana u zadnjih dvadesetak godina. Ona je bila najveća energetska firma koja je bila iznad MOL-a i svih kompanija takve vrste u regiji. Mi smo uništili struku, znanost, proizvodnju i sve što se moglo uništiti da bi ona postala beznačajna. Njoj treba vratiti nazad njezin potencijal znanja, inženjerski kadar, vidjeti što se može napraviti s novim načinom upravljanja”, izjavio je.

O Janafu: Ne znam od čega da se branim. To je proces koji je doslovno izmišljen.

Upitan je može li se dogoditi u sustava da netko njemu podređen napravi tako nešto.

“Što bi rekli: ‘Dajte molim vas’. Tko nije radio u velikim sustavima može pričati neke druge priče. S takvim iznosima i poslovanjima bi morali biti upoznati, ne samo izvršni direktor, nego i Uprava i svi u tom lancu. Jednostavno to modelski nije dobro napravljeno”, kazao je.

Upitan je o aferi JANAF te je li spreman na suđenje i kako će se braniti.

“Ne znam od čega da se branim. To je proces koji je doslovno izmišljen. To je jedna lažna, tendenciozna optužnica bez i jednog jedinog dokaza. I to što se dogodilo u tzv. aferi JANAF koja nije JANAF afera jer vidimo se sada i EU fondovi stavljaju pod JANAF, a JANAF nikada nije ni koristio EU fondove. To je bila jedna marketinška akcija za ljude i medije gdje je doslovno napravljena jedna sotonizacija ljudi koji su bili u tom procesu. Ne znam od čega da se branim jer ničega nema”, zaključio je Dragan Kovačević.