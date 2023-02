‘NE ZNAM JESU PRORUSKI, ALI SU SASVIM SIGURNO ANTISRPSKI!’ Obratio se Vučić, grmi o destabilizaciji Srbije: ‘Tko vam je rekao da to radite, po čijem nalogu?’

Autor: Dnevno.hr

Nakon nereda i prosvjednog skupa ispred Predsjedništva Srbije, koji je organizirala ultradesničarska grupa “Narodne patrole”, predsjednik Srbije obratio se narodu.

Najprije se sastao s najvažnijim ljudima iz policije i obavještajne službe, koji su razmotrili sigurnosnu situaciju u državi koja je narušena opasnim porukama izrečenima na večerašnjem skupu ekstremista u Beogradu, gdje su Vučiću otvoreno prijetili ubojstvom, navode režimski mediji.

Pišu i kako se iščekuje da se “razmotri i uloga pojedinih stranih obavještajnih struktura koje su davale vjetar u leđa takozvanim patriotima želeći destabilizirati Srbiju”.





‘Meni nije potrebno da me netko iz Wagnera tapše po ramenu’

Odmah na početku, Vučić je čestitao svim građanima Srbije državni praznik te je kazao kako je danas, govoreći u Kragujevcu istaknuo da je “avanturizam moguć kad stvarate države, a kada imate državu ona ne može izdržati neodgovorno ponašanje”.

“Nisu ovo neformalne ekstremističke grupe, oni su podržani od najmanje četiri parlamentarne stranke. Nije ovo bilo slučajno, znali su što rade. Postoje ljudi koji su mislili da nasiljem mogu nešto napraviti. Pozivali su na najteže nasilje, ali da kažete da ste spremni na mnogo više od toga što su neredi? A što je to ako nije krvoproliće i ubojstvo? Tko vam je rekao da to radite? Po čijem nalogu? Da li mislite da je to moguće da uradite u jednoj uređenoj zemlji?

Kažu “gdje si se sakrio Vučiću, ti si komunist, zato si pobjegao u Kragujevac”. Nisam znao da je Kragujevac komunistički grad. Ne znam jesu oni proruski, ali znam da su antisrpski, rade sve protiv našeg naroda. Kod nas postoje veoma duboke emocije prema Rusiji i ruskom narodu. Meni nije potrebno da me neko iz Wagnera tapše po ramenu, dovoljno je da vjerujem u svoja uvjerenja i da radim najbolje za Srbiju. Ti ljudi su pozivali na najteže nasilje”, rekao je Vučić.

‘Spremni smo za mnogo više od nereda’

Nakon sastanka sa sigurnosnim službama kazao je kako je njegova poruka građanima Srbije da ne brinu i da se ne sekiraju. Država će osigurati mir i sigurnost za sve njih.

Podsjetimo, danas je u Novom Sadu priveden muškarac iz Bačke Palanke koji je na skup protiv navodne izdaje Kosova pošao naoružan. Na protestima se danas s bine obratio jedan od organizatora protesta, koji je na kraju svog govora viknuo “Ko potpiše-Njega ubiše”.

I ultradesničar iz takozvanih “Narodnih patrola”, čiji se pripadnik danas uputio sa snajperskom puškom na protest ispred Predsjedništva, također je potvrdio da je njihova namjera ugroziti život predsjednika Vučića, pišu prorežimski mediji.









On je na protestu, između ostalog, navodno izjavio: “Kunem vam se, spremni smo za mnogo više od nereda”.