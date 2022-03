‘NE ŽELIM MAJKAMA VRAĆATI DJECU U KOVČEZIMA!’ Vučić uplašen zbog onog što je vidio: ‘Krenula je jeziva kampanja, ljudi govore s mržnjom’

Autor: N.K

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić gostovao je na Kurir TV gdje je govorio između ostalog o ratu u Ukrajini i potencijalnom sukobu u regiji.

Poručio je kako ne želi sukob i da će učiniti sve da do toga ne dođe. Otkrio je kako mu je Macron večeras rekao da niti Ukrajina niti bilo koja druga zemlja, neće ući u EU prije Srbije.

Također, smatra da se treba kloniti sukoba “velikih sila”.

“Postavili ste pitanje na koje bi se netko i nasmijao, ali to je za mene najozbiljnije pitanje. Srbija će čuvati mir i stabilnost, Srbija će brinuti o životima svoje djece. Sve teškoće s kojima smo se suočili, a nema koja nas nije pogodila. Od poplava, potresa, do korone. Odjednom, korone kao da nema. Hiljade ljudi su zaboravili na to od najvećeg straha kojeg imaju. Nama sukobi ne trebaju, nama treba rast, da ekonomski budemo još uspješniji. Želim objasniti koliko je teška naša pozicija”, započeo je Vučić.

“Krenula je jeziva kampanja”

“Najveće demonstracije. Kad su svi Beograđani vikali puške, puške, uspjeli smo izbjeći tadašnji sukob. Nažalost ušli smo u sukob 1914. godine zbog užasnog ultimatuma Austro-Ugarske. Ova situacija je toliko teška .Misle ljudi da se događa nekome drugome. Događa se i nama. Kažu da ste suviše mali da ne biste bili na našoj strani. A mi kažemo da mi želimo biti svoji, a oni kažu da ne možemo. Mi kažemo pustite nas da budemo ipak svoji, oni kažu da ne možemo i da je vlak. Krenuo je vlak, kampanja, jezive optužbe i to više nitko ne može zaustaviti i mi se trebamo maknuti s te pruge. Ovi koji prosvjeduju ne razumiju što je elementarni interes Srbije.

Nama je najvažnije da se samo sklonimo s te pruge jer vlak neće stati. Mogli ste slutiti što mislim o europskim i američkim okolnostima. Slutio sam i više nego drugi europski lideri. Poznajem aktere i znam da kad vlak krene nema zaustavljanja. Ali nema zaustavljanja ni od zahtjeva prema Srbiji jer svi koji se ne mogu iživiti nad velikima, iživit će se na nama. Zato kod mene nema kuknjave, ali ni osmjeha. Razgovarao sam s Macronom, veoma cijeni i poštuje Srbiju. Satima bismo bili skupa. To nigdje nema ni u regiji ni u Europi. Izuzetno mu brzo mozak radi i jako je inteligentan. Večeras je rekao jednu bitnu stvar, a to je da neće biti ni Ukrajine niti neke druge zemlje u EU prije Srbije. Država nije nešto čime upravljate na osnovu spiska želja. Moraš izabrati najmanju štetu za svoju zemlju”, rekao je Vučić.

“Ne želim bilo kojoj majci vratiti dijete u kovčegu”

“Podsmjehujem se onima koji govore o 90-im jer se ništa ne događa našom krivicom. Srbija je mnogo bogatija i uspješnija. Ničega nam ne nedostaje. Ne želim bilo kojoj majci vratiti dijete u kovčegu. Jedan je zreo za vojsku i ne bi je izbjegavao. Drugi je malen. Ne bih volio da me bilo čija politika dovede, a volim slobodu to mi je najveća vrijednost, borio sam se za nju prethodnih pet godina, mogu mi reći što hoće, jer je volim beskrajno – ali vještina je da izbjegnete ratove i sukobe, a da ne ponizite svoju zemlju.

“Ljudi govore s mržnjom”

“Žene to nerijetko bolje razumiju nego muškarci jer su one odgovornije često za svoje potomstvo. Muškarci vole blefirati ili predstavljati se hrabrijima nego što jesmo, ali nije moj posao da se ulizujem bilo kome tko sjedi ispred kafića i misli da je najvažnije da nekome prijeti. U regiji govore o našim prijetnjama, a ne izgovaram ih. Šutim jer su neostvarive. Ljudi misle da smo mi slabi pa da im ne smijemo odgovornosti. Ne, mi čuvamo mir”, rekao je Vučić.

Ja nikada nisam vidio ovakvo nešto, a plašim se da je to tek početak. Znate kada gledate i vidite s koliko se energije i strasti i mržnje govore ljudi, to je zastrašujuće, pogotovo kad uzmete u obzir koliku ekonomsku snagu imaju ti ljudi”, dodao je.