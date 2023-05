‘NE ŽELIM DIZATI PANIKU, SAMO UPOZORAVAM!’ Stigla vremenska prognoza, pale se alarmi: ‘Vidjeli smo kako je bilo u Požegi i Čačincima’

Autor: Dnevno.hr/E.P

Ovih dana pada dosta kiše u Hrvatskoj pa se na žalost dijelovi zemlje suočavaju s poplavljenim

Najpoznatiji hrvatski prognostičar Zoran Vakula za HRT je prognozirao da će se najnepovoljniji uvjeti nad našom zemljom zadržati do srijede prijepodne, kada bi se stanje trebalo polako stabilizirati, no do tada se očekuje i više od sto litara padalina po četvornom metru

Vakula je ispričao da bi kiša trebala oslabjeti ili stati do sutra poslijepodne, pa se u srijedu očekuje promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a izraženiji pljuskovi mogući su ujutro u Dalmaciji te poslijepodne u Slavoniji i Baranji.





Crveni alarm objavljen je za Velebitski kanal zbog jake bure, a zatvoren je i Krčki most za sav promet.

Najviše će padati u gorju.

Najavljuju moguću tuču

Na Facebook stranici ‘Vremenska prognoza za Hrvatsku, najavljuju i tuču.

“U dijelu kopnene Hrvatske popodne i kasno poslijepodne. Kako u našim krajevima tako je moguće i kod naših susjeda. Teško je reći gdje će baš točno pogoditi najbolje je popratiti na radaru. Nikakvo dizanje panike samo upozorenje na ono šta je moguće.⛈️⚠️ Svakako i Meteoalarm se oglasio povodom toga svega. Nažalost mogli smo vidjeti kako je bilo prije par dana u Požegi i Čačincima,” stoji u objavi.









Vjetar će biti umjereni sjeverni, a na sjevernom Jadranu i jaka bura, dok će u Dalmaciji jugo krajem dana okrenuti na buru. Temperature slične današnjima, najavljuje DHMZ.