‘NE ŽELIM BITI U PRISUSTVU MILANOVIĆA, NEKA SE KULTIVIRA’ Đakić otkrio pozadinu novog sukoba s predsjednikom

Autor: M.P.

U Voćinu nedaleko od Slatine u ponedjeljak je obilježena 30. godišnjica bestijalnog mučenja i ubojstva 47 mještana i trojice zarobljenih branitelja, koje su 13. prosinca 1991. počinile srpske paravojne postrojbe povlačeći se pred hrvatskim braniteljima.

No, kako izgleda, obilježavanje ovog tragičnog događaja nije prošlo bez nesuglasica u samom vrhu vlasti.

Naime, predsjednik Zoran Milanović je poslao svog izaslanika, umirovljenog generala pukovnika Marijana Marekovića, a izaslanik predsjednika Sabora Hrvatskoga sabora Gordana Jandrokovića, saborski zastupnik i predsjednik HVIDR-e Josip Đakić umalo se tamo nije pojavio.

Sve je počelo kada je Đakić poslao mail

Sve je počelo kada je Đakić organizatorima poslao mail u kojem je rekao da neće biti dio protokola ako tamo bude i Milanović. Autentičnost prepiske je kasnije i potvrdio. Nadalje, Milanović ipak nije išao u Voćin, a Đakić je otišao kao Jandrokovićev izaslanik.

Kako je rekao za Jutarnji list, nije želio biti u Milanovićevu prisustvu.

“On se mora kao čovjek kultivirati da bismo mogli komunicirati. On je općenito bezobrazan prema svima, pa tako i prema meni. I zato sam odlučio da tako treba biti. Kada sam išao na misu u procesiji vidio sam da nije došao, pa sam odlučio sudjelovati u protokolu”, rekao je Đakić.

Podsjetimo, on se uoči obilježavanja Oluje u Kninu posvađao s predsjednikom zbog prijema ratnih zapovjednika iz Domovinskog rata. Milanović je tada rekao da ‘Đakić nije general već propalica i zastupnik’.

Tvrdi da je Milanović dao novu zabranu vojsci

Đakić tvrdi da je predsjednik u Voćinu zabranio vojsci da nose vijence Sabora i Vlade.









“Nakon što su položeni vijenci braniteljskih i stradalničkih udruga te njegova izaslanika Marekovića, vojska je napustila mjesto. Počasno-zaštitna bojna je napustila spomen-područje u Voćinu nakon polaganja vijenca Ureda predsjednika. On je očito privatizirao vojsku i stvarno misli da zapovijeda vojskom u miru, iako mu je to dopušteno samo u slučaju rata. Pa, kako to čovjek ne može shvatiti? Uvijek je vojska nosila vijence svih državnih izaslanstava. Nije vojska samo njegova, nego svih nas”, rekao je Đakić.