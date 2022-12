‘NE ZANIMA ME KAKO ĆE ME LOPOVI ZVATI’! Vidović Krišto spremna platiti cijenu, zadat će Plenkoviću glavobolju pred blagdane: Kreće u rat zbog obuke Ukrajinaca

Autor: I.G.

Nedugo nakon što je stigla vijest kako bi presudni glas u odluci Sabora o obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj trebao pripasti Karolini Vidović Krišto, saborska zastupnica cijelu je situaciju komentirala priopćenjem za medije. Podsjetimo, još se ne zna koliko će zastupnika oporbenih klubova slijediti stav vodstva i dići ruku za navedenu odluku. To se prije svega odnosi na Klub zastupnika Socijaldemokrata s 18 članova, Domovinski pokret i Za pravednu Hrvatsku.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

“S obzirom na zlonamjerne, a djelomično i manipulatorske javne objave kako će moj zastupnički glas presuditi u odluci Hrvatskog sabora o obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj, ovim putem pojašnjavam svoj stav vezano uz navedeno pitanje.





Hrvatska vlada, Hrvatski sabor, kao i sva druga tijela državne vlasti, kako Ustavom, tako i zakonom logike, dužni su djelovati u interesu Države Hrvatske i svih njenih državljana. Plenkovićeva vlada prijedlogom da Hrvatska na svom teritoriju obučava ukrajinske vojnike još jednom dokazuje da ne vodi politiku zaštite hrvatskih nacionalnih interesa, već joj je glavni motiv dobrobit uske skupine moćnika kojoj hrvatska država služi kao platforma za gramzljivo bogaćenje te osobni karijerizam.

Nedavno održan parlamentarni summit u Zagrebu pod nazivom ”Krimska platforma” najbolji je primjer kako se Republiku Hrvatsku gura u sukobe u kojima joj nije mjesto, samo kako bi se pojedinci iz današnje vlasti pokazali u boljem svjetlu za moguće karijerne pozicije u Europskoj uniji.

Jer, temeljno pitanje jest zašto ”Krimsku platformu” nije organizirala Njemačka, Švedska, Rumunjska ili Francuska, već jedna Hrvatska koja ni po čemu nije pozvana da bude predvodnik u rješavanju međunarodnih konflikata.

Odgovor zašto drugi nisu organizirali ”Krimsku platformu” jest taj što te države vode brigu o svojim nacionalnim interesima, o standardu i sigurnosti svojih građana što Plenkovićeva vlada ne čini. Austrija, članica Europske unije kao i Hrvatska, proglasila se vojno neutralnom prema ukrajinskom ratu, te šalje isključivo humanitarnu pomoć, znači, niti šalje vojnu pomoć niti će obučavati ukrajinske vojnike. Razlog austrijske politike je vrlo jednostavan, a on se zove interes austrijskih građana”.

‘Plenkovićeva vlada krši sve norme’

“Austrija je i jedna od rijetkih država članica EU-a koja nije omogućila ukrajinskom predsjedniku Zelenskom da se obrati austrijskom parlamentu, zato što se nisu usuglasile sve stranke u Parlamentu. Poruka odgovornih austrijskih čelika jest da poštuju svoje zakone i svoje institucije, kao što je Parlament.

Plenkovićeva vlada, pak, krši sve norme i demokratske standarde iz navodnih ”viših interesa”. Kršiti ustavne odredbe ne može opravdati nijedan samoproglašeni viši interes, jer kršiti svoj Ustav i zakon jest svjesno nanošenje štete svojim građanima. Žalosno je što akademska zajednica šuti na evidentna kršenja ustavnih načela, jer nema nikakve sumnje da u vojnim pitanjima predsjednik države ne može biti izuzet iz sustava odlučivanja. Jer, kao i u austrijskom slučaju, Ustav je Ustav, i zakon je zakon, i ne može i ne smije biti iznimaka u primjeni istih.









Plenković i njegovi korumpirani mediji, po staroj komunističkoj metodi kleveću svakoga tko ima svoj stav, pa tako svi oni koji smatraju da Hrvatska treba imati opreznu politiku prema ratu u Ukrajini proglašavaju se ruskim igračima. To je ona metoda iz vremena jugo-komunizma koja je svaku demokratsku i pro-hrvatsku ideju proglašavala ustaštvom.

Mene osobno ne zanima kako će me lopovi nazivati i klevetati, mene isključivo zanima dobrobit hrvatskih građana. Korumpirane strukture putem svojih kupljenih medija nameću teme koje ne mogu biti prvorazredne u političkom životu Hrvatske. Jedini motiv za nametanje tih tema jest kako se ne bi pričalo o tome da nam ljudi na Banovini drugu zimu dočekuju u kontejnerima, da se nakon tri mjeseca od željezničke nesreće kod Novske, gdje su poginula tri naša sugrađanina, još uvijek ne zna razlog nesreće, da je milijardska afera iz INE prestala biti medijska tema, a da nam hrvatski građani plaćaju iste cijene životnih namirnica kao i Nijemci koji četiri puta više zarađuju”.

‘Nametnuo nam se embargo’

“Iz navedenih razloga neću uopće sudjelovati u glasovanju, u manipulaciji i očitoj korupciji koja se veže uz to glasovanje. Nikada neću sudjelovati u politici laži, koristoljublja i sebeljublja, niti će me zaplašiti medijsko-političke manipulacije i klevete. Pozivati se na patnje hrvatskog naroda iz Domovinskog rata kao razlog za vojno uplitanje u ukrajinski rat, jest vrijeđanje zdravog razuma. Jer, za razliku od Ukrajine, koja prima pomoć iz cijeloga svijeta, Hrvatska nije dobivala nikakvu pomoć, već upravo suprotno – nametnuo nam se embargo u borbi protiv do zuba naoružanog srbijanskog agresora.









I Plenković, i Milanović, i Jandroković bili su vojno sposobni, ali nisu sudjelovali u Domovinskom ratu i nisu branili svoju Domovinu. A sada u ratu u Ukrajini pokazuju svoju ”hrabrost” ugrožavajući životni standard i sigurnost hrvatskih građana. Hrvatska mora i treba biti na ispravnoj strani povijesti, i treba suosjećati s patnjama ukrajinskog naroda, ali pritom ne smije ugrožavati interese hrvatskih građana, što nažalost Plenkovićeva vlada svojom politikom, koju vodi u interesu uske skupine moćnika, a protiv interesa svojih građana, uporno čini”, stoji u priopćenju.