‘NE VJERUJEM DA JE POČINITELJ U BEOGRADU KRIVAC!’ Učitelj poručuje: ‘Danas ima dosta djece koje ne poštuju nikakav autoritet’

Autor: I.G.

Hrvatski učitelj Leo Pavlačić podijelio je svoje iskustvo o tome kako su njegovi učenici reagirali na nedavnu tragediju u osnovnoj školi u Beogradu. U ovoj stravičnoj incidentu, 13-godišnjak je otvorio vatru u školi i usmrtio osam učenika i zaštitara.

U razgovoru za N1, Pavlačić je naglasio da hrvatske škole nisu dobile nikakve službene smjernice od Ministarstva znanosti i obrazovanja o tome kako se baviti ovom teškom temom sa svojim učenicima. Međutim, većina učitelja je preuzela inicijativu.

“Krenut ću od sebe, porazgovarao sam s učenicima o problematici koja se događa. Htio sam dati do znanja da smo svi u školi tu za njih i da nam se obrate”, kazao je Pavlačić gostujući na N1.





On trenutno predaje učenicima trećeg razreda osnovne škole. Izdvojio je koja su ga pitanja učenici danas najčešće pitali: “Zašto bi to netko napravio?”, “Zašto netko ima doma oružje?”, “Nije ocjena tako bitna, zašto bi to netko zbog ocjene napravio?”.

‘Saznali su preko društvenih mreža’

Rekao je da su svi njegovi učenici bili informirani o tragediji. Naveo je da su neki do informacija došli preko društvenih mreža, drugi preko medija, a da su s nekima o tome roditelji razgovarali. Pavlačić kaže da je s učenicima razgovarao otvoreno, kao uvijek.

“Rekao sam da se kao učitelj osjećam vrlo nelagodno iz situacije koja dolazi i da ne bih želio da bilo kojem učeniku naše škole ili bilo gdje u Hrvatskoj padne takva stvar na pamet. Jednostavno, želim da znaju da smo uvijek tu za njih i da nikad nisam čuo od bilo kojeg učitelja da mrzi nekog učenika i želi mu napakostiti”, rekao je učitelj.

Učitelj govori da ne želi vjerovati da je dijete ikada krivo pa tako ne vjeruje ni da je počinitelj u Beogradu krivac. Ističe da je velik problem to što roditelji više ne vjeruju učiteljima kada im učitelj želi nešto prenijeti. Kaže da se nailazi na odbijanje te da se izgubila suradnja. Također, misli da bi trebalo povećati kadar stručnih suradnika.

“Naša stručna služba ima psihologa, pedagoga i logopeda. Ima stotinu djece koja bi barem dva puta tjedno trebala pomoć. Uz svu papirologiju koju imaju, oni ne stižu to fizički obaviti, a da ne govorim o školama koje uopće nemaju stručnu službu.

‘Dosta njih je nesigurno’

Za početak povećati to. Roditelji bi trebali slušati učitelje i shvatiti da radimo sve što je u našoj moći da ih zaštitimo. Te stvari se trebaju početi mijenjati. Tek kad bude povjerenja, možemo govoriti o reformi školstva”, kaže.









Po pitanju najčešćih problema koje učitelji uočavaju kod djece, navodi da je koncentracija najveći problem. No, nabrojio je i druge.

“Oni su posvuda. Dosta njih je i nesigurno, dosta njih je i razmaženo, sve im je dozvoljeno, oni organiziraju raspored doma. U moje vrijeme, mama bi mi rekla ručak je u 13, ako te nema mi jedemo.

Nije bilo da sad ti ne bi to, za ručak je to htio ili ne to jesti. Nije bilo idemo do McDonald’sa. Mora se znati autoritet u kući. Danas ima dosta djece koja ne poštuju nikakav autoritet”, rekao je.









Upitan kako spriječiti nasilje u školama, Pavlačić kaže da sve dolazi od kuće.

“Kod kuće se trebaju postaviti dobri temelji i bazične stvari koje trebaju naučiti – što je lijepo, a što ružno. Djeca se trebaju više otvarati, roditelji bi ih trebali više poticati da se otvaraju.