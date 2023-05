‘NE VJERUJ HDZ-u NI KAD DAROVE NOSI!’ U Saboru bez milosti prema vlasti: ‘Mladom lavu HDZ-a država daje milijunske poslove, majstor i za Lamborghini zaradi. Kako je to moguće?’

Autor: Mia Peretić

Hrvatski sabor nastavlja plenarnu sjednicu, na dnevnom redu je rasprava o potvrđivanju sporazuma sa Švicarskim saveznim vijećem, te o dva izvješća za 2021. godinu, o pravima nacionalnih manjina i o upravljanju robnim zalihama.

Prije rasprave krenulo je iznošenje stajališta klubova zastupnika, a na početku je predsjednik Sabora Gordan Jandroković podsjetio na važan povijesni događaj.

“Jučer 2. svibnja 1843. godine u Hrvatskom saboru povijesni govor na hrvatskom jeziku održao je Ivan Kukuljević Sakcinski, pozvao na uvođenje hrvatskoj jezika u škole i urede. ‘Još ne zna veća strana naroda kakova je višnja, slast i milina materinjim jezikom govoriti’. Postavio je čvrst temelj onome što će uslijediti četiri godine kasnije, uvođenje hrvatskog kao službenog jezika. Naš je jezik danas jedan od 24 službena i radna institucija EU, koristim prigodu da pozdravim inicijativu Matice hrvatske za donošenje novog Zakona o hrvatskom jeziku, uskoro će u javno savjetovanje, važno je isticati značaj jezika kao neraskidivog identiteta, jezik koji baštinimo moramo znati čuvati i njegovati”, rekao je uvodno Jandroković.





Prvi je na redu za iznošenje stajališta u ime Kluba zastupnika Mosta bio Marin Miletić.

“Danas ću govoriti o nepravdi, majka 23-godišnjaka mi šalje mail. On je odličan student, a njegovi roditelji nemaju novca da mu kupe noviji auto. On konobari u slobodno vrijeme, vozi automobil star 12 godina. Kako je moguće da neki mladac od 24 godine kupi Lamborghini? Moguće je ako ti je otac bivši istaknuti HZD-ovac, a mladi sin je osuđen za krivotvorenje novca. Onda tom liku, mladom lavu HDZ-a, država milijunske poslove daje, na desetke milijune kuna majstor od 24 godine zaradi i Lamborghini plati preko 2 milijuna kuna. To je da Hrvatska, duboko koruptivna država. Nagriza nas kao što hrđa nagriza staro željezo. Pa Milanović kaže dosta o temi covida. Nije dosta, predsjedniče. Ne pada nam napamet da stanemo. Naša zadaća je da govorimo o istinu, a ona je jasna. Lik je krivotvorio novac, osuđen je, sin je HDZ-ovca. I tom liku država omogući da zarađuje milijune. je li on ‘master brain’? Ne znam. A svi koji ste pošteni, znate što ste radili s 24 godine: studirali, konobarili, radili da bi si mogli traperice kupiti. Morao si raditi za prvi auto. Isplivat će sve na površinu”, rekao je Miletić.

Zatim je za govornicu došao Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta.

“Nadovezat ću se na našu stvarnost. Jako puno se može čuti o statusu radnika u Hrvatskoj. Kada iznosim studentima ovu temu ekonomske politike, slušam njihova razmišljanja, često neki žive u zabludi da država može stvoriti blagostanje i pravedno društvo. Zašto misle da je kretanje između Kube i Floride jednosmjerno? Nisu neomarksistički profesori, nisu proveli godine u toj literaturi, mozgovi im nisu zarobljeni. obični ljudi idu tamo gdje misle da im može biti bolje. Kod nas i dalje vlada zabluda da političari i država mogu urediti stanje da bude bolje, vidi se iz primjera s liječnicima. Premijer je stvorio dojam da se može doći do njega i da bude riješeno, nije čudo da drugi sad kucaju na vrata. Plaće rastu prekasno i presporo, druge zemlje brže napreduju. Kada se uzme inflacije, plaća je realno u padu”, rekao je pa naveo primjer jednog znanstvenika iz Njemačke, čija je tvrtka u vrijeme pandemije s nula prihoda došla do 800 tisuća eura u godini dana.

Domagoj Hajduković je u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrati govorio o slobodi medija.

“Da nije medija ne bismo znali o aferi sa sumnjivim covid tekstova, sve je to zasluga hrabrih pojedinaca i medija koji svoj posao pokušavaju časno raditi”, rekao je zastupnik.









Katarina Peović je govorila o sindikatima na Praznik rada.

“Prvi maj koji je prošao bit će zapamćen u povijesti sindikalizma po promjeni paradigme sindikalne i radničke borbe. Ja kažem- nagore. Ovo je Prvi prvi maj bez sindikalnih čelnika. Ironično čestitam HDZ-u jer su u Tvornici dijelili nagrade, a sindikati su razjedinjeni. Ne samo velike središnjice u odnosu na male sindikate, razjedinili su i velike sindikate putem Zakona o radu kojim beneficije dijelite samo velikim reprezentativnim sindikatima. Neprihvatljivo je da se oni sindikati koji su reprezentativni nagrađuju, a oni manji, često borbeniji, se ne nagrađuju. Neki od sindikalaca su dovoljno svjesni da razumiju da ne mogu pristati na tu ucjenu. Pozdravljam one koji su svjesni da ne kokošare i ne uzimaju mrvice sa stola koje im bacate. Bijedno, ali čestitam, uspjeli ste razjediniti sindikalnu borbu. Uspjeli ste da medicinske sestre danas prosvjeduju same, a liječnici su se dogovorili za svoje beneficije. Uspjeli ste da Mladen Novosel kaže ljudima da ostanu doma na Prvi maj. Svaki radnik u svakom sektoru ima pravo prosvjedovati, ali to moramo raditi zajedno, a sindikalci koji to ne razumiju, nisu zaslužili taj naziv”, žustro je govorila Peović.

U ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, zastupnica Marijana Puljak kritizirala je najavljenu poreznu reformu.









“Ne vjeruj HDZ-u ni kad darove nosi. To nije nikakva porezna reforma nego će Vlada smanjit prihode gradovima, građani će dobiti nekoliko desetaka eura veći prihoda, što će država opet uzeti sebi jer najavljuju povećanje trošarina i time svih ostalih cijena. pa će se putem PDV puniti državna blagajna. Pretakanje iz šupljeg u prazno i obračun s najvećim gradovima u kojima ne vlada HDZ, gradovi će imati manje, država više. Najbolja reforma bila bi micanje HDZ-a s vlasti”, rekla je Puljak, što je izazvalo reakciju HDZ-ovca Ante Deura.

“Puljak sa svojim izjavama ne da vrijeđa… Koliko vrijeđate građane Splita, zamislite da vam se da duža pozicija”, komentirao je i zaradio opomenu jer se pozvao na povredu poslovnika koja to nije bila.