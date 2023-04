NE VESELITE SE PRERANO! Sunce će se pojaviti, ali ne zadugo: Evo kada se vraća kiša

Autor: L.B.

Prema novoj prognozi DHMZ-a, u većem dijelu zemlje u srijedu je i dalje oblačno.

U unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru i Lici ima kiše, ali i u unutrašnjosti Dalmacije i na istoku zemlje. Pod Velebitom i dalje puše jaka bura, promet je otežan prema moru i jutros, prema izvješću HAK-a:

“Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina vozila).”





Iz HAK-a upozoravaju i na mjestimice mokre i skliske kolnike i savjetuju oprezniju vožnju.

Kišovita srijeda

Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice će pasti malo kiše. Popodne su mogući lokalni pljuskovi, ponegdje i grmljavina.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, potom sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura uglavnom od 14 do 19 °C, javlja DHMZ.

Nestabilno će biti i u drugom dijelu tjedna, uz povremene kiše i pljuskove i to većinom duž Jadrana i u područjima uz Jadran, osobito tijekom četvrtka i petka. Postupno će rasti temperature. Subota će biti većinom suha, no u Dalmaciji lokalno može biti pljuskova poslijepodne, što vrijedi i za nedjelju, kad i u Lici povremeno može biti oborine. Temperature i do 20-ak stupnjeva.

Vjerojatnost za pljuskove

U četvrtak bi trebalo biti djelomice sunčano uz lokalno pojačani dnevni razvoj oblaka i vjerojatnost za poneki pljusak ili malo kiše, uglavnom na sjevernom Jadranu, u Gorskom kotaru i Lici te u unutrašnjosti Dalmacije.

Prema večeri razvedravanje.









Na kopnu vjetar slab, a na moru do umjereno jugo i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 3 do 8 u unutrašnjosti, od 9 do 13 duž obale, a najviša dnevna uglavnom od 15 do 20 °C.