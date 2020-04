NE TREBAMO IMUNOLOŠKI ZAVOD! Ova istina će vas sve šokirati! ‘Zar su to ljudi kojima ćemo dati milijune?’

Prije nekoliko dana, u javnost je istupio ravantelj Imunološkog zavoda Vedran Čardžić objavivši kako je imunološki pokrenuo jedan dio pogona zbog proizvodnje podloga koje se nalaze unutar epruveta u koje se stavlja bris nosa i grla testiranih na koronavirus. Među ostalim, rekao je kako je Imunološki mogao izraditi i cjepivo za koronavirus da nije devastiran. Cijela priča izazvala je “nostalgiju” u javnosti za Imunološkim koji još uvijek vodi bitku da opstane iako su pogoni već godinama ugašeni.

Sve to sarkastično je komentirao Mate Mijić, voditelj Škorine kampanje za predsjedničke izbore rekavši kako Amerikanci nemaju Imunološki, pa će svejedno prvi imati cjepivo, a na njega se opširnije nadovezao Davor Huić, predsjednik udruge Lipa (udruga poreznih obveznika) koja se međuostalim izborila i za odustajanje od poreza na nekretnine, ali i bivši savjetnik u Vladi Tihomira Oreškovića. Otkrio je kako je u to vrijeme, kada je bio savjetnik tražio od ravnateljice Imunološkog izvješće o poslovanju i planovima za dalje kako bi sam vidio može li što učiniti za Imunološki, ali sve što je dobio nakon 2 tjedna utjerivanja je “nečitki i neupotrebljivi kupus na deset stranica”. Huić se pita hoćemo li ponovno dopustiti još jedan Uljanik? Jesu li to ljudi kojima ćemo po deseti put dati stotine milijuna? Napomenuo je i da ljudi u Imunološkom već godinama dobivaju plaće iako ne rade ništa, a javnost pokušavaju navesti na potporu formama “ki bi da bi”, a ne realnim planovima.

Njegovo komentar prenosimo u cijelosti:

“Hoćemo li dopustiti još jedan Uljanik? Obratite pažnju na to da su argumenti identični, opće “ki bi da bi” forme kao i u slučaju propale brodogradnje – “eh, što bismo mi sve mogli kad bismo bili pametniji, orgariziraniji, sposobniji (i kad bi nam vi porezni obveznici dali još par sto milja kuna svake godine”). Brutalna je činjenica da nam Imunološki nije puno pomogao u ovoj situaciji nakon što pet godina tamo ljudima plaćamo plaće da ne rade nista.

Fun fact:

Kad sam bio savjetnik premijera Oreškovića dobio sam od njega zadatak da pripremim brief i odluku oko Imunološkog. Tražili su lovu, jasno. Poslao sam dopis tadašnjoj ravnateljici da mi napravi izvještaj, dakle kratki resume situacije, opis stanja, pravno (vlasnički), financijski, zaposlenost, prihodi, planovi za dalje. Bilo što čvrstoga za što bih se mogao uhvatiti, da ne radim brief na temelju izvještaja iz novina. Nakon tjedan ili dva i nekoliko požurnica, dobio sam deset stranica takvog kupusa, takve nepovezane, neinformativne litanije da mi je mozak stao. To je bilo ispod razine kompetencija najgoreg učenika trećeg razreda zanatske škole. Potpuno neupotrebljivo. I to su ljudi kojima ćemo opet po deseti put dati stotine milijuna? Ne bih rekao.”