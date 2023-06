Izdano crveno upozorenje za jedan dio Hrvatske: Stiže jako nevrijeme, dobro se pripremite

Autor: I.G.

U petak se očekuje pretežno sunčano, vruće i sparno vrijeme diljem Hrvatske. Međutim, u drugom dijelu dana sa sjeverozapada stiže jače naoblačenje, praćeno pljuskovima i grmljavinom. DHMZ je izdao crveno upozorenje za kontinentalni dio hrvatske, a moguće su lokalne oluje s tučom.

Na kopnu će se slab i umjeren jugozapadni vjetar popodne naglo promijeniti u umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni, s olujnim udarima na pojedinim područjima. Duž Jadrana puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a u noći na subotu očekuje se pojačanje vjetra na sjevernom i srednjem Jadranu u obliku jake bure. Najviše dnevne temperature zraka bit će između 31 i 37 °C.

S hladnom frontom danas popodne stižu jaki konvektivni procesi u obliku grmljavinskih nevremena. Stoga smo izdali najviši stupanj upozorenja za područja s najvećom vjerojatn. pojave tuče, kratkotrajno olujnog vjetra, bujičnih poplava,…

Više na https://t.co/7tElXxnRUV.#prognoza pic.twitter.com/zvfjY2q9NQ

— DHMZ (@DHMZ_HR) June 23, 2023

Stiže osvježenje

U Zagrebu će prevladavati pretežno sunčano, vruće i sparno vrijeme. Popodne se očekuje jače naoblačenje s pljuskovima i grmljavinom koje će zahvatiti šire područje grada. Na pojedinim područjima moguće su oluje s grmljavinom. Vjetar će biti slab i umjeren jugozapadni, no popodne će naglo promijeniti smjer te će zapuhati sjeverni i sjeverozapadni vjetar s olujnim udarima, što će donijeti osjetno osvježenje. Najviše dnevne temperature zraka kretat će se između 32 i 35 °C.

U subotu se na Jadranu očekuje pretežno sunčano vrijeme, dok će unutrašnjost zemlje biti promjenjivo oblačna. Moguće su male količine kiše ili lokalni pljuskovi prijepodne uz obalu. Popodne se očekuje postupno razvedravanje. Vjetar će većinom biti umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnje temperature zraka kretat će se od 15 do 20 °C, dok će najviše dnevne temperature biti većinom između 27 i 32 °C, pri čemu će na gorju biti malo niže.

Pregled za ostale regije

Evo kratkog pregleda vremenske prognoze za ostale regije Hrvatske:

U Istočnoj Hrvatskoj očekuje se pretežno sunčano i vruće vrijeme. Vjetar će većinom biti slab, ponegdje umjeren jugoistočni. Najviše dnevne temperature kretat će se uglavnom između 33 i 36 °C.









U središnjoj Hrvatskoj bit će pretežno sunčano s povremenom umjerenom naoblakom. Vjetar će uglavnom biti slab. Najviše dnevne temperature bit će od 34 do 37 °C.

U Gorskom Kotaru i Lici očekuje se pretežno sunčano vrijeme s povremenom umjerenom naoblakom. Vjetar će većinom biti slab. Najviše dnevne temperature bit će uglavnom od 31 do 35 °C.

U Istri će prevladavati vedro ili sunčano vrijeme s malom do umjerenom naoblakom poslijepodne. Vjetar će biti slab sjeverozapadni, a poslijepodne će zapuhati jugozapadni i zapadni vjetar, a krajem dana i noći bit će slabo do umjereno jugo. More će biti mirno ili malo valovito. Najviše dnevne temperature zraka bit će između 29 i 34 °C.









Na sjevernom Jadranu očekuje se pretežno sunčano i vruće vrijeme uz slab, popodne umjeren jugozapadni vjetar. Najviše dnevne temperature bit će uglavnom između 31 i 35 °C.

U Dalmaciji će biti sunčano i vruće. Vjetar će biti slab, a popodne će zapuhati umjeren jugozapadni vjetar. Najviše dnevne temperature bit će uglavnom između 31 i 36 °C.