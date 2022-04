‘NE RAZUMIJEMO TO’ Rusi su žestoko po ušima klepili Vučića, dosta im je njegovog kukanja i pokušaja da istovremeno sjedi na dvije stolice

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić gostovao je u nedjelju na televiziji Pink te kukao kako Srbiju skupo stoji to što nije uvela sankcije Rusiji.

“Mi na našem primjeru znamo sve. Rusija je od 2001. godine uvijek pružala podršku teritorijalnom integritetu Srbije. Ne zaboravljajte da su nam Rusi zabranjivali letove devedesetih. Ali to je bilo neko drugo vrijeme. Naše je da se ponašamo u skladu s međunarodnim javnim pravom i da poštujemo principe, čime smo ušli u red malog broja zemalja koje se mogu time pohvaliti. Skupo nas košta ovo, ali moramo donositi odluke na dnevnoj razini i boriti se za građane Srbije”, rekao je Vučić.

Kako piše moskovski list Komersant, nakon predsjedničkih i parlamentarnih izbora povećan je pritisak na Srbiju da se priključi sankcijama protiv Rusije, a prvi put je svoje nezadovoljstvo pokazala i Moskva.

Tvrde da će Vučić, usred diplomatske vatre s dvije strane, napraviti niz ustupaka Zapadu, ali da neće okrenuti leđa Rusiji. Pritisak na Vučića predvodi Njemačka koja se smatra glavnim partnerom Srbije u EU. Dodaju da je njemački predsjednik u čestitki Vučiću naglasio da je vanjska politike s EU, posebno prema Rusiji, od ključnog značenja.

“Od samog početka sadašnje krize u Ukrajini Zapad je procijenio da je nenormalno da Srbija ostane jedina među članovima i kandidatima za EU koja se nije priključila sankcijama. Beograd je dobio prešutno odlaganje samo do izbora 3. travnja. Štoviše, Zapad nije bio zadovoljan ni činjenicom da je Srbija u proteklom razdoblju tri puta podržala antiruske rezolucije u UN, uključujući i onu nedavnu kojom je suspendirano članstvo Rusije u Savjetu za ljudska prava”, navodi Komersant.

Nastavljaju i da je “novi vrlo neugodan trenutak za Vučića, koji pokušava da sjedi na dvije stolice”, bilo to što je nezadovoljstvo njegovom pozicijom izrazila i Moskva. List citira glasnogovornicu Ministarstva vanjskih poslova Rusije Mariju Zaharovu koja je izjavila da Moskva ne razumije predstavnike država koji teže nezavisnoj, izbalansiranoj politici, a koji govore da su podvrgnuti neviđenom pritisku zapadnih država i da zato idu na kompromise. “Ne razumijemo to. Znamo da se vrši pritisak. Ali, ako je riječ o onima koji tvrde da su naši prijatelji, to je nemoguće razumjeti”, oštro je poručila Zaharove.

List piše da svoj prijateljski odnos prema Rusiji Vučić može da pokaže uskoro, ako se i dalje ne priključi zapadnim sankcijama te da se sjeti želje predsjednika Vladimira Putina, da u novu vladu uključi više političara koji su orijentirani na razvoj odnosa s Rusijom. Navode da je glavni partner Vučićeve Srpske napredne stranke – Socijalistička partija Srbije Ivice Dačića, koji se u Srbiji smatra “jednim iz ključnih proruskih političara”. Međutim, na kraju spominju i izjavu premijerke Srbije Ane Brnabić da nema nikakvog dogovora o tome da će Dačić biti premijer.

Podsjetimo, kada je Vučić u rujnu 2020. godine bio u Bijeloj kući, gdje su on i kosovski premijer Avdullah Hoti potpisali sporazume o ekonomskoj suradnji u nazočnosti Donalda Trumpa, Zaharova je na Facebooku ponizila srpskog predsjednika.

“Ako ste pozvani u Bijelu kuću, a stolica je postavljena kao da vas ispituju, sjedite kao na fotografiji broj 2. Tko god da jeste. Vjerujte mi”, napisala je Zaharova. Pritom je objavila dvije fotografije. Na prvoj je Vučić sjedio sam na stolici u sredini stolice ispred ogromnog stola za kojim sjedi Trump, a na drugoj je čuvena scena iz Sirovih strasti i Sharon Stone na ispitivanju.