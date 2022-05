‘NE RADIMO TO ZBOG NAGRADE’ HND izabrao novinara godine, slavio je Boris Dežulović

Autor: Dnevno.hr/A.F.

U Novinarskom domu u Zagrebu dodijeljene su novinarske nagrade HND-a za najbolje radove u 2021. godini. Dodijeljene su u devet kategorija i tradicionalno se dodjeljuju u povodu Svjetskog dana slobode medija, 3. svibnja. Novinarom godine za 2021. proglašen je Boris Dežulović.

Od 463 članova HND-a, za Dežuloviću je glas dalo njih 178, dok je novinarka RTL-a Danka Derifaj dobila 121 glas, novinar Index Ilko Čimić dobio je 89 glasova, Jelena Jindra dobila je 68 glasova te je 11 glasova bilo nevažećih.

‘Je.. vas Vukovar’

U obrazloženju ocjenjivačkog suda stoji kako je Boris Dežulović u svojih 35 godina bavljenja novinarstvom uvijek imao svoj stav: jasan, dorečen, argumentiran. I angažiran.

“Upravo je taj pojam angažiranog novinarstva ovaj splitski novinar i pisac 2021. godine protegnuo do neslućenih granica. Njegova samo naoko obična kolumna na portalu N1 o devastaciji jedne ljupke dalmatinske uvale dobila je neočekivanu ekstenziju u obliku pokreta masovnog građanskog otpora otimačini zajedničkog dobra od beskrupuloznog moćnika, koji ima potporu najviših državnih dužnosnika. Riječ je bila o tajkunu Stipi Latkoviću, koji u uvali Vruja pokraj Brela bespravno gradi turistički resort”, stoji između ostalog u obrazloženju te se dodaje kako je koji mjesec kasnije komentarom “Jebo vas Vukovar” pokušao učiniti nemoguće: grad pretvoren u mauzolej vratiti njegovim živim stanovnicima, a državu prestrojiti na kolosijek normalnosti.

Nagrade dobro dođu

Dežulović je poručio da mu nagrada znači, ali da to što radi, ne radi zbog nagrada. “Ne radimo to zbog nagrada, ne radimo to da bi jedni drugima dijelili nagrade. Te nagrade dobro dođu. Novinari su najprije odgovorni sebi. Nagradu dijele sami sebi, a od struke kad dođe, dođe kao neka potvrda”, rekao je Dežulović.

“Da sam nešto mlađi, vjerojatno bih puno euforičnije mogao govoriti o tome. Imam dovoljno godina da znam da nagrada sama po sebi ne znači ni veću lovu, ni bolji ugled ni status u društvu. Ovo je samo nagrada nas novinara među sobom, tko je od nas među sobom bolji”, kazao je Dežulović.