‘NE PRILAZITE, RADI SE O OPASNOJ OSOBI’! Kriminalist o strašnoj pucnjavi u Zagrebu: ‘Vjerojatno je pobjegao na Zapad’

Autor: Dnevno.hr

Zagrebačka policija je došla do saznanja o pokušaju ubojstva Krešimira G. (43) na parkiralištu u Ulici Dobriše Cesarića 1 koji se dogodio u petak navečer u Španskom.

Policija je priopćila da “u odnosu na pokušaj ubojstva koji se dogodio sinoć 24. veljače oko 19.40 sati u Zagrebu, u službenim prostorijama policije nalazi se osoba koja bi mogla imati korisna saznanja o događaju. Kriminalističko istraživanje je i dalje u tijeku uz nastavak intenzivnih mjera i radnji policije s ciljem pronalaska počinitelja”, priopćili su iz PU Zagrebačke.

Prema izjavi očevica radilo se o ženskoj osobi. Međutim, policija sve informacije o počinitelju i njegovu suučesniku te o tome što je prethodilo pucnjavi provjerava kako bi ustanovila što je bio povod događaja koji se sada još uvijek tretira kao pokušaj ubojstva.





Za dnevnik RTL-a stručnjak za sigurnost i kriminalist Željko Cvrtila dao je svoje viđenje situacije.

“Čini mi se, po sadašnjim informacijama se ne radi o naručenom ubojstvu jer bi vjerojatno bilo više počinitelja, bilo bi planirano. Vozilo bi bilo ukradeno, kasnije spaljeno.

Policija ne bi odmah imala registarsku oznaku, bilo počinitelja ili nekog drugog. Počinitelj i žrtva su vjerojatno u nekom suodnosu, vjerojatno se radi o nerazriješenim dugovanjima, vjerojatno se žrtva i počinitelj poznaju. Ne čini mi se ni da je riječ o sukobu jer bi netko primijetio da je bila tuča ili svađa”, rekao je Cvrtila prepričajući situaciju kao iz kriminalističke serije.

Schengen omogućava bijeg

“Za vlasnikom vozila nema potrebe da se objavljuje fotografija ako se zna počinitelj. Čini mi se da bi bilo dobro da se to objavilo jer se prije svega radi o opasnoj osobi pa ako ništa drugo da građani ne prilaze toj osobi dok policija ne dođe do njega. Da se mislio predati, ostao bi na mjestu događaja. Pretpostavlja se da bi mogao pružiti otpor pa i moguće prema građaninu koji bi ga mogao prokazati. To je dvosjekla situacija što se tiče puštanja informacija i fotografije prema opasnom počinitelju koji je još u bijegu”, rekao je.

Na pitanje je li moguće da je počinitelj pobjegao preko granice, osobito na Zapad s obzirom na to da nema šengenskih kontrola, Cvrtila kaže:









“Tako je, vrlo izvjesno je mogao pobjeći, lakše na zapad nego na istok što ne znači da ne može i na istok ili već možda nije. Sigurno je svim graničnim prijelazima dojavljen podatak i raspisana tjeralica za tom osobom tako da će se svi oni prijelazi gdje još uvijek policija – pregledavati. međutim, odlaskom na zapad ne može izbjeći, pogotovo ako nema već definirane lažne dokumente što vjerojatno u ovom slučaju nije jer se radi o slučaju u kojem nije riječ o naručenom ubojstvu”, zaključuje kriminalist.