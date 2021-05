‘NE PRILAZI…’ Pijan i s bombom u ruci prekinuo sastanak na kojem su bili i gradonačelnici. Ilić: ‘Netko ga je sigurno nahuškao’

Autor: Maja Štefanac

Sastanak u kući Luje Ilića 6. svibnja na kojem su prisustvovali dužnosnici iz BiH i RH, točnije, gradonačelnik Čapljine Smiljan Vidić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Vladi Hercegovačko-neretvanske županije Donko Jović te gradonačelnik Metkovića Dalibor Milan naprasno je prekinuo T.Z. iz Gabele koji je u ruci imao bombu.

Prema neslužbenim podacima napad ustvari nije bio politički motiviran nego je T.Z. s gradonačelnikom Čapljine već otprije imao lokalnih razmirica. Ilić je za Jutarnji list ispričao kako je uopće došlo do pokušaja napada bombom te što je napravio da ne dođe do tragedije. Iako, kaže, se u medijima pisalo kako je bomba bila plastična, Ilić je to opovrgnuo rekavši da je bomba bila prava.

“On je nepozvan došao u moju kuću. Nije on napadao mene ni gradonačelnika Metkovića Dalibora Milana, nego Smiljana Vidića. I moram vam reći da je u pitanju bila prava bomba jer se po nekim portalima pisalo da je bila plastična. On (T. Z.) je došao s prstom na osiguraču. Krenuo sam prema njemu, a on je uzviknuo: “Ne prilazi, pobiću vas sviju”. Bio je vidno alkoholiziran i dozivao je Vidića i Jovića. U jednom trenutku iskoristio sam njegovu nepažnju, ni sam ne znam kako sam mu uspio uzeti bombu i baciti je na obližnje boćalište. Nekako sam ga oborio na beton, zbog čega se i ozlijedio. Bomba na svu sreću nije eksplodirala jer je osigurač bio napola izvučen”, rekao Lujo Ilić. Uspio je kasnije razmontirati bombu i predati je policiji.

Ilić ga osobno poznaje

“Pomislio sam, ljudi su moji gosti u mojoj kući. Ako će nekoga raznijeti, neka mene raznese. Ne znam što se to s njim dogodilo da s bombom dođe u moje privatno dvorište. Ako s nekim imaš neke nesuglasice, tražiš ga na njegovoj adresi. Netko ga je sigurno nahuškao na taj čin”, kaže i naglašava kako osobno poznaje T. Z.-a i da je s njim u korektnim odnosima. Nažalost, što i ne čudi, sastanak je propao, pa su stoga u vodu pali i dogovori oko radova na nasipu za obranu od poplava. Jutarnji neslužbeno doznaje da je T.Z. u pritvoru zadržan 48 sati, a nakon toga je bio hospitaliziran te pušten na kućnu njegu.

Gradonačelnik Čapljine na ovaj nemili događaj samo je komentirao: ” A ne, ne… Doviđenja”, spustivši odmah slušalicu.

Gradonačelnik Metkovića rekao je kako ne zna ništa o napadaču pa tako ni o njegovim motivima te kako je “baš bio na odlasku”, pa nije svjedočio napadu do kraja.