NE NAZIRE SE KRAJ SUKOBU OKO VELEPOSLANIKA: ‘On je stručnjak za uzgoj svinja, no nije bio diplomat. Ali, drag mi je’

Autor: Mia Peretić

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović u Borovu je položio vijenac kod Spomen-obilježja poginulim redarstvenicima uoči 30. obljetnice pogibije 12 redarstvenika, nakon čega je medijima govorio o sukobu s premijerom Andrejem Plenkovićem oko izbora veleposlanika.

Milanović kaže, popisa ili prijedloga veleposlanika nije bilo.

“Neka pokaže, to je laž, pokušao mi ga je uvaliti kao kost preko tarabe. Spomenuo je dva imena i rekao ‘Odaberi pola’, rekao sam jok. Njegov ministar, moj ambasador koji mi je navodno bio šef…Meni je Gordan Grlić Radman drag. Ja sam kotlovničar? On je bio šef kotlovnice, on je stručnjak za uzgoj svinja, diplomirao je agronomiju, završio je razne škole, i za diplomate pa i autoškole, no nije bio diplomat. Plenković je bio diplomat, a on je bio prijatelj prijatelja”, rekao je Milanović.

Dodao je kako je odluka Vlade iz 2012. godine pametno napisana, na tu odluku se pozivao i Plenković sam kada je prilikom imenovanja Igora Pokaza rekao da se predsjednici moraju dogovoriti.

“A sad ne moraju, a sad što? Sve je jasno, nikakav popis ne postoji jer bit ti ljudi istog trena bili osuđeni na propast.

“Nakon sastanka Vijeća za nacionalnu sigurnost pozvao me u svoj ured da vidim sofu koja je veća od ureda, to mi je probao krknuti u ruku, rekao sam ne, da odabere što mu je važno, a ja ću resto, odnosno moji suradnici. To je red koji mora biti da bismo poštovali ustavni balans”, rekao je Milanović o izboru veleposlanika.