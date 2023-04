NE MOŽEMO PROFILIRATI POČINITELJA’ Sve ih je više i pomiču granice, naš stručnjak upozorava: ‘Možda je to samo uvod nekog sociopata’

Autor: Franka Alvarez

Lažna dojava o bombi u trgovačkome centru Avenue Mall, podsjetila nas je da se nismo odmakli od prošlogodišnjeg festivala takvih dojava. Bilo ih je posvuda, dojavljivalo se po institucijama kao sudovi, turističkim kompleksima, trgovačkim centrima. Škole su već standardno uključene, pogotovo pred kraj školske godine. Dogodila se i prijetnja s lažne ruske domene poslana na više od deset adresa. Ponavlja li se prošla godina?

“Vjerojatno je to moguće, vjerojatno će se ponavljati dok se ne utvrde počinitelji, očito netko ima neke probleme, da li stvarne ili umišljene. Teško je očekivati da će to stati dok se oni ne uhvate”, izjavio je Željko Cvrtila, stručnjak za sigurnost.

Neke se ulovi, ali ipak većina dosadašnjih prijestupnika ostala je neotkrivena. Cvrtila smatra da to ponajviše ovisi o sposobnostima i domišljatosti počinitelja, hoće li on koristiti svoj telefon za prijavu, ili neregistrirani mobitel, hoće li slati poruke s neke nepoznate elektroničke adrese ili posebnog servera.





Profil počinitelja

Cvrtila smatra da je teško napraviti određeni profil počinitelja zbog toga što ih se toliko malo i otkrije. Kad je krenuo prošlogodišnji val prijava, nije se moglo jasno razlučiti koji je motiv, je li to ljutnja na instituciju, organizaciju ili samu trgovinu. Mogao je biti bilo tko od nezadovoljnog kupca do konkurencije neke trgovine. U slučaju Avenue Malla se ubrzo utvrdilo da je zaštitar prijavio bombu, i to zbog lijenosti. Motivi mogu biti i razni psihološki poremećaji.

“Mi ne znamo radi li se o jednoj osobi ili ne tako da ne možemo profilirati počinitelja, nije isključivo da je ovo samo uvod nekog sociopata u buduća ponašanja ili eskalaciju. To je nešto što nije isključeno, i u kriminalističkom istraživanju sve verzije istražitelji moraju uzeti u obzir”, rekao je.

Problem s evakuacijskim planom

“U prvim dojavama oko trgovačkih centara vidjela se nespremnost i nesnalaženje ljudi jer očito nisu imali zadužene ljude pa su zato puštali kupce da odu po vozila u garažu. Pa je došlo do zagušenja, pa je to onda trajalo satima. Ljudi su unutra, što da dođe do eksplozije i sve se uruši na njih? To je sigurnosno loša odluka”, smatra Cvrtila. Iako postoje regulirani planovi za evakuaciju u vezi s požarom, takvi planovi i dalje nisu standardizirani ,nego većinom ovise o spremnosti centara. Trebali bi imati vlastiti sigurnosni odjel a nemaju ga. Posao prepuštaju zaštitarima kojih ima premalo i nije im to u opisu posla.

“Ljudi jednostavno moraju shvatiti da se moraju maknuti iz centara po dojavi, i tek se kasnije vratiti po vozila, prioritet je da se zaštiti ljudski život. Ljudi su unutra, što da dođe do eksplozije i sve se uruši na njih? To je sigurnosno loša odluka”, smatra Cvrtila govoreći kako nije za očekivati da se može pregledati ama baš svaki milimetar trgovačkog centra koji ima preko 15 tisuća kvadrata. Za to bi, navodi on, trebalo desetine policajaca.

Mogućnost pravog bombaškog napada

Iako nismo visoko pozicionirani na ljestvici ugroženih država, samim time što smo članice EU i NATO-a, Cvrtila smatra da postoji određeni rizik, iako malen, za pravi bombaški napad u budućnosti.