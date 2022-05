‘NE MOŽEMO ODUSTATI OD VRIJEDNOSTI’ Božinović o embargu na rusku naftu: ‘Ursula je pričala s Plenkovićem, dobit ćemo 700 milijuna eura’

U Banskim dvorima održan je koalicijski sastanak.

Izjavu nakon sastanka dao je potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Na početku je govorio o tome kojih su se tema dotakli. Prvenstveno se govorilo novom paketu sankcija Rusiji i embargu na naftu koji bi trebao nastupiti za šest mjeseci.





“Ne možemo odustati od vrijednosti”

“Vrlo jasno smo komunicirali politiku prema ruskoj invaziji na Ukrajinu. Agresija je kršenje međunarodnog poretka. Ne može završiti sa uspjehom. Može završiti samo s velikim žrtvama. Od vrijednosti se odustati ne može. A vrijednosti se prije svega izvlače iz funkcioniranja država na međunarodnoj sceni. Osnovno načelo je teritorijalni integritet i suverenitet države. Predsjednik Vlade je dao informaciju o prijedlogu šestog paketa sankcija prema Rusiji koje predviđaju zabranu uvoza sirove nafte iz Rusije u roku od šest mjeseci, odnosi se to i na naftne prerađevine. Predsjednica Europske komisije izvijestila je premijera da je potvrđena preliminarna odluka da se Hrvatskoj isplati 700 milijuna eura iz programa Next generation EU. To je potvrda brzog napretka u provedbi reformi”, rekao je Božinović.

Komentirao je i Orbanovu izjavu o hrvatskom moru.

“Nikakve pretenzije ne mogu danas proći. Hrvatski teritorij je neupitan i oko toga nema dvojbe niti bi hrvatski građani trebali biti zabrinuti”, rekao je Božinović.

Kazao je da je Mađarska bila dobra susjeda svih ovih godina.

“Mađarska je prema pristupanju euroatlantskim integracijama nama puno pomogla. Dali su nam podršku. Ovo su neka pitanja koja nemaju veze ni s europskim vrijednostima niti arhitekture Europske unije”, poručio je ministar unutarnjih poslova.

Slučaj Mirele Čavajde

Pitali su ga i je li se razgovaralo o novom Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i situaciji Mirele Čavajde koja ima u trbuhu bebu s velikim tumorom.









“Samo liječnici mogu dati odgovor na ta pitanja, a još se ne zna je li to stanje takvo da baš medicina ne bi mogla naći odgovor u slučaju rođenja djeteta. Hrvatska medicina ima dugu tradiciju i vrhunske stručnjake. Ja bih njima prepustio da donesu odluku. Ne znam tko drugi to može”, rekao je Božinović.đ

Na pitanje, je li bilo govora o cijenama benzina koje su otišle u nebo, Božinović odgovara:

“Danas nismo razgovarali o poskupljenju goriva, ali čuli ste predsjednika Vlade jučer kada je rekao da će tražiti od ministara gospodarstva i financija da vide ima li još prostora za dodatnu intervenciju Vlade. Mislim da je premijer otvorio tu opciju”, rekao je Božinović.