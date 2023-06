‘NE MOŽEMO JOŠ VJEROVATI!’ Presretni Hrvati i dječica samo što nisu stigli kući, Noah Kraljević otkrio: ‘Susret je bio fenomenalan’

Autor: Ivan Grandov

Hrvatski parovi s posvojenom djecom stigli su danas nešto prije 15 sati iz Dubaija u Ljubljanu, gdje su ih kombiji Ministarstva vanjskih i europskih poslova prevezli u Zagreb, prema informacijama koje je dobio Jutarnji list.

Četvero kongoanskih djece, koju su četiri hrvatska para posvojila u prosincu prošle godine, dočekali su djelatnici Ministarstva socijalne politike i mladih te će im biti pružena psihološka pomoć zbog svega što su prošli posljednjih šest mjeseci. Osam hrvatskih državljana i njihovo četvero djece konačno će danas popodne stići kući nakon dramatičnog iskustva koje su prošli u Zambiji.

Država je organizirala njihov prijevoz. U petak popodne su letjeli avionom iz Ndole za Lusaku, zatim iz Lusake za Dubai, a nakon toga iz Dubaija za Ljubljanu. Tek su mogli odahnuti kad su napustili Zambiju.





Iz vlade su sinoć potvrdili da su napustili Zambiju i zrakoplovom otputovali u Dubai. Iz Dubaija su danas poletjeli za Ljubljanu, kamo je zrakoplov sletio oko 15 sati.

“Svih 12 hrvatskih državljana doputovalo je iz Zambije u Ljubljanu, odakle im je osiguran prijevoz do Zagreba.

Dočekuje ih veleposlanik RH u Sloveniji te predstavnice Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Obiteljskog centra kako bi ponudile podršku i pomoć, posebice za djecu”, potvrdili su iz vlade.

“Jako smo sretni, ne možemo još vjerovati da smo došli. Put je dugo trajao, malo smo umorni, ali jako sretni da je sve pozitivno i da smo svih 12 došli”, rekao je kratko Noah Kraljević hrvatskim novinarima u Ljubljani.

“Najteže nam je pala cjelokupna situacija jer nismo imali pojma kako će sve završiti. Susret sa djecom bio je fenomenalan”, dodao je.

“Dvije obitelji će ići s našim kombijima u kojima su već postavljene stolice za djecu, a dvije sa svojim prijateljima, odnosno članovima obitelji, privatnim osobnim automobilima”, rekao je za HRT Boris Grigić, veleposlanik RH u Sloveniji.









Šest mjeseci mučenja

Visoki sud u Ndoli ih je u četvrtak oslobodio optužbi za pokušaj trgovine djecom i njihovo iskorištavanje, dok se tijekom cijelog petka rješavala papirologija u Odjelu za imigraciju u Ndoli. Nešto poslije 13 sati u petak, četiri hrvatska para, nakon više od šest mjeseci, napokon su mogla zagrliti svoju djecu koju su posvojila iz DR Konga u prosincu prošle godine, a zbog čega su proveli gotovo sedam mjeseci u zatočeništvu ili na sudskim procesima u Zambiji, piše Jutarnji list.

Riječ je o jednom dječaku i tri djevojčice u dobi od jedne i pol do četiri godine. Djeca su provela više od pola godine u strogo štićenom objektu zambijske socijalne službe jer je ta država smatrala kako su žrtve trgovine ljudima, unatoč činjenici da su djeca imala sve hrvatske dokumente, rodne listove i putovnice, kao i sudske odluke kongoanskih vlasti o posvajanju, koje su potom potvrdili i hrvatski sudovi.

Susret djece i njihovih roditelja bio je jako emotivan. Sutkinja Visokog suda u Ndoli zaključila je kako nije bilo dokaza da se radilo o trgovini djecom, te da je postupak posvojenja bio ispravan, nakon čega je odmah naložila da se Hrvate pusti na slobodu i da im se daju njihova djeca. No, kako u ovom ionako dramatičnom slučaju ništa nije moglo ići bez problema, u četvrtak Hrvati nisu uspjeli doći do djece jer im je savjetovano da je bolje da to obave u petak, budući da formalnosti oko papirologije i viza znaju potrajati, a i njihove službe nisu radile popodne. Kako je cijeli taj administrativni postupak potrajao, hrvatski državljani nisu uspjeli stići na direktan let prema Europi, pa su se odlučili na varijantu da avionom odlete prvo prema glavnom gradu Zambije, Lusaki, da bi onda u popodnevnim satima stigli na let prema Dubaiju.









Podsjetimo, djeca – jedan dječak i tri djevojčice u dobi od jedne i pol do četiri godine – provela su više od pola godine u strogo štićenom objektu zambijske socijalne službe. Unatoč tome što su imala sve hrvatske dokumente, rodne listove, putovnice i sudske odluke kongoanskih vlasti o posvojenju, Zambija ih je smatrala žrtvama trgovine ljudima.

Sutkinja Visokog suda u Ndoli zaključila je da nije bilo dokaza o trgovini djecom i da je postupak posvojenja bio ispravan. Odmah nakon toga, sud je naložio oslobađanje Hrvata i vraćanje djece. Međutim, zbog administrativnih formalnosti i viza, Hrvati nisu mogli odmah otputovati s djecom. Odvjetnik Kevin Silwimba, uz pratnju hrvatskih diplomata, obavio je postupak izdavanja potrebnih dokumenata za izlazak djece iz Zambije. Hrvatima su istog dana vraćene putovnice. Budući da nisu uspjeli stići na direktan let prema Europi, odlučili su se za let do Lusake, glavnog grada Zambije, kako bi zatim nastavili put prema nekom od europskih odredišta.