Ne može tragičnije od ovoga! Dječak u Puli preminuo na vlastitom rođendanu: Stigli su užasni detalji

Golema tragedija se odvila u Puli gdje se u bazenu obiteljske kuće utopio dječačić (3). Iako su službenici hitne pomoći uložili sve napore da spase malenog ipak nije preživio jer je predugo bio u vodi.

Kako se neslužbeno doznalo horor se odvio tijekom rođendana poginulog dječaka, gdje su bili i odrasli. No, trenutak nepažnje bio je dovoljan.

”Dobili smo dojavu u 15.49 minuta i jedan je tim hitno poslan na adresu. Proveli su sve postupke, no nažalost se ništa nije moglo više učiniti. Dijete je bilo predugo u vodi i već je bilo ljubičasto. Poslan je još jedan tim, no nažalost nismo uspjeli ništa napraviti. Za sve nas je to jako strašna situacija, a roditeljima je najteže”, kazala je Gordana Antić iz Nastavnog zavoda za Hitnu medicinu Istarske županije za Jutarnji list.





Hitna pomoć prva je došla na adresu, a odmah je potom obavijestila i policiju.

”Policija je u subotu oko 15 sati zaprimila dojavu da hitna medicinska pomoć pruža pomoć djetetu koje je palo u bazen u dvorištu kuće na Medulinskoj cesti u Puli. Unatoč naporima zdravstvenih djelatnika, dijete je preminulo. Kako bi se utvrdio točan uzrok smrti, nadležno državno odvjetništvo naložilo je obdukciju. Policijski službenici nastavljaju utvrđivati okolnosti događaja”, poručili su iz Policijske uprave Istarske.