‘NE ČUJU ONI HRVATSKE BRANITELJE!’ Ćipe proziva redom za veliku nepravdu: ‘Đakiću, Deur, kitite se titulama, a šutite! Zašto Generalski zbog ne digne glas?’

Autor: Dnevno.hr

Stipo Mlinarić, zastupnik Domovinskog pokreta, u Hrvatskom saboru osvrnuo se na jučerašnje pregovore predstavnika Sindikata i premijera Andreja Plenkovića, u kojima su Sindikati uspješno povisili iznose plaća, budući je u Hrvatskoj zabilježena neviđena inflacija u posljednjih 30 godina te je iskoristio priliku ukazati na problematiku u kojoj nema Sindikata, a radi se o nepravdi prema hrvatskim braniteljima.

”Ministru financija sam u sabornici ukazao na činjenicu kako su invalidnine hrvatskim braniteljima smanjene 2000. godine za čak 50 posto, a do dana današnjega, do 2022. godine nisu povećane niti 1 kunu. U svrhu informiranja hrvatske javnosti, 20-postotni HRVI ima mjesečnu invalidninu 171 kunu, 60-postotni HRVI ima mjesečnu invalidninu 688 kuna, što se nije pune 22 godine promijenilo niti za kunu”, poručio je Mlinarić.

Druga stvar na koju je ukazao jest odluka Jadranke Kosor iz 2010. godine, kojom se oporezuju sve mirovine veće od 3.500 kuna, a u koju spadaju i braniteljske mirovine, što dovodi branitelje do novog problema o kojem nitko ne razmišlja.





”Neki branitelji imali su jako male mirovine, a sada s ovim novim povećanjima Vlade od 4 – 5 posto, oni prelaze taj cenzus od 3.500 kuna pa sada te mirovine iznose 3.520 kuna, zbog čega podliježu oduzimanju čak 353 kune (10 posto), a sve zbog odredbe Jadranke Kosor iz 2010. godine. Tražio sam ministra da se ta sramotna odluka ukine i da se vrati braniteljima 10 posto na njihove mirovine koje su krvavo zaslužili”, jasan je bio Mlinarić.

Mlinarić smatra kako će dobiti potrebnu potporu budući smo imali prilike vidjeti i čuti proteklih dana, prilikom posjete ukrajinske delegacije, izjave premijera Plenkovića i predsjednika Hrvatskog sabora Jandrokovića, kako se kunu u hrvatske branitelje, tvrdeći kako su oni temelj hrvatskog društva i hrvatske države.

”Gospodo premijeru i predsjedniče Sabora, ako to govorite, onda to učinite za ove ljude. Vratite im njihovu invalidninu koja je ukinuta prije 22 godine i vratite im njihovih 10 posto na mirovine koje su zaslužili. Ratni vojni invalidi, danas kada idu u mirovinu, izračuna im se mirovina, radni staž ako su ga odradili do kraja te im se mirovina umanjuje za tih 10 posto iz 2010. godine, što je stvarno sramotno. Svi radnici u Hrvatskoj imaju svoje sindikate, od državnih službi, javnih službi, školstva, zdravstva, svi imaju svoje sindikate koji se bore za njih, a za hrvatske branitelje ne bori se niti njihovo resorno ministarstvo, koje je potpuno pasivno. Najveći doseg mandata ministra Medveda je posjet Gruborima”, izjavio je Mlinarić.

Mlinarić smatra kako su sindikati prijetili štrajkom te se apsolutno slaže sa štrajkom ukoliko Vlada ne ispuni njihove zahtjeve, ali hrvatski branitelji imaju polugu u Saboru te je pozvao kolege Đakića i Deura, kao i ostale zastupnike, da ne pristanu podići ruku za proračun za 2023. godinu dok se ne riješe ova dva bitna pitanja za hrvatske branitelje.

”Pozivam kolege Đakića, Deura i sve ostale saborske zastupnike iz vladajuće većine koji se kite titulom hrvatskih branitelja da ne pristanu podići ruku za proračun za 2023. godinu, ukoliko se ne uvedu gore tražene izmjene. Moju ruku neće imati ako to ne naprave, a na njima je da i oni ne dignu ruku za proračun u kojem hrvatski branitelji od 1. siječnja neće imati 50 posto veću invalidninu i neće im se vratiti onih 10 posto nepravedno oduzete mirovine”, zaključio je Mlinarić.

Na novinarsko pitanje smatra li zaista da su ministar i predsjednik Hrvatskog sabora uopće čuli njegov zahtjev, Mlinarić jasno odgovara:









”Ne čuju oni hrvatske branitelje, vjerujte mi, da čuju, ne bi ih 3.400 izvršilo suicid. Vjerujte mi, ne čuju ih i zato se to sve događa. Ima nekih braniteljskih udruga koji razmišljaju kao ja i vide tu nepravdu, ali njihov je domet da ministru Medvedu pošalju dopis koji završi u košu za smeće jer ministar Medved ima svoje udruge, ima HVIDRA-u, ima predsjednika Đakića koji kao saborski zastupnik šuti, kao i ostali koji bi mogli nešto učiniti. Oni šute jer su na linku HDZ-a, jer su na proračunu Ministarstva branitelja i dobivaju novac za svoje udruge. Zašto Generalski zbor ne digne svoj glas, a ima ih 120?! Koja još skupina u hrvatskom društvu nije dobila povećanje bilo kakvog svog osobnog primanja od 2000. godine? I sam sam ratni vojni invalid, primam invalidninu i ne govorim napamet, govorim u ime tisuća ljudi koji jako teško žive i ne mogu si kupiti ogrjev da prezime, a ljudi su ratni vojni invalidi”, zaključio je Mlinarić.