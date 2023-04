‘NE BOJIM TE SE, ZORANE, JA SAM NA TEBE OTPORAN!’ Turudić uzvraća udarac: ‘Dobronić šuti o Milanovićevim bestijalnim napadima, boji ga se’

Predsjednik RH Zoran Milanović proteklih se dana žestoko obrušio na suca Ivana Turudića, optuživši ga da ne napreduje po kvalifikacijama, već političkim vezama.

No tu nije stao, palo je još teških riječi jer je predsjednik rekao da je ‘ture bure politička propalica, došao u Zagreb preko HDZ-a i meteorski napredovao, a čovjek je vrlo skučenih intelektualnih sposobnosti’.

"U pristojnoj državi ljudi poput Turudića nikad ne bi bili suci. u pristojnoj državi takvi ljudi su u Remetincu", poučio je Milanović iz Opatije.





Sada se oglasio i sam Turudić, sudac Visokog kaznenog suda. Smatra, niti jednom riječju nije uvrijedio predsjednika koji pak njega vrijeđa na osobnoj razini,

“Mislim da to nije bilo dvosmjerno vrijeđanje, to je jednostavno njegov način komunikacije. On tako komunicira s većinom ljudi, rekao je Turudić za emisiju “Studio 4” komentirajući prozivke predsjednika Milanovića.

Turudić: Ne bojim se Milanovića

Istaknuo je da se radi o neprimjerenim i neargumentiranim napadima. Cilj Milanovića je, ističe, samo zastrašiti i uvrijediti.

“Mene ne može ni jedno ni drugo. Ne bojim ga se, ja sam na njega otporan”, rekao je. Ustvrdio je da su Milanovićeve uvrede nepotrebne i ne postižu učinak te da predsjednik ima potrebu za dominacijom.

“Počelo je 2014. kada sam bio predsjednik sudskog vijeća koje je predalo udbaške ubojice u Njemačku, koji su odgovorni za smrt Đurekovića 1983. Onda je počeo sa salvom uvreda na osobnoj razini. Svim se silama upro da ne prođem za predsjednika Visokog kaznenog suda. Sve je motivirano njegovom mržnjom prema” meni, dodao je te se složio da je pravo predsjednika RH da propituje, ali da Milanović disharmonizira sve tri vlasti.

Bolesno pravosuđe, predsjednik ne pomaže

Turudić je istaknuo i da je pravosuđe u Hrvatskoj bolesno i bremenito problemima, te da nužno treba brz i efikasan lijek, a način na koji to predsjednik radi tomu neće pomoći.









“A što se tiče izvršne vlasti, ja smatram da ne rade dovoljno. Mislim da bi situacija trebala biti bolja. Međutim, ne može im se zamjeriti loša namjera. Ministar Malenica se trudi, neki pomaci su napravljeni, ali dug je put pred nama ako se želi postići brzo i učinkovito pravosuđe”, naglasio je.

Turudić također smatra da suci nisu nedodirljivi, nazvavši to ‘frazetinom koja nije točna’.

"Suci su kontrolirani više i od izvršne i zakonodavne vlasti. Kontrolirani su od strane Visokog i Ustavnog suda te Europskog suda za ljudska prava".









‘On me napada, ja se branim’

Dodaje, predsjednik je nad njim politički iživljava, a on nije političar pa to ne može biti politički obračun.

“On mene napada, ja se branim. Čudi me da nema reakcije predsjednika Vrhovnog suda na jedan takav napad koji konstantno vrši na mene. Jučer je spomenuo suca Mrčelu ničim izazvan”, kaže Turudić, dodavši da se predsjednik Vrhovnog suda boji Milanovića jer ga je postavio na to mjesto.

“O Milanovićevim bestijalnim napadima do danas se nije očitovao. Napao je premijera i ministra pravosuđa da nisu reagirali na palež automobila sutkinje u Osijeku. Reagirali su i to vrlo brzo. Predsjednik države nije o tome ništa rekao, ali predsjednik Vrhovnog suda nema potrebu to komentirati”, ističe Turudić.

Za kraj je ustvrdio da Milanović u svakom sljedećem istupu mora nadmašiti samog sebe te da je svaki njegov nastup za njega veliki problem.